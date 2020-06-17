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Yatla gelen kişiler karantinada

Yatla gelen kişiler karantinada

Karpaz Gate Marina’ya dün akşam saatlerinde gelen yatta bulunanlar karantinaya alındı.

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Karpaz Gate Marina’ya dün akşam saatlerinde gelen yatta bulunanlar karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yatın kaptanı ve yardımcısı gümrük ve muhaceret işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli sağlık kontrolleri yapılarak Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği karantina otelinde 14 günlük karantinaya alındı. 

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