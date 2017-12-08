Yatırım finansmanında önemli anlaşma

Creditwest Bank ve Pamfilya Construction arasında yatırım finansman garantörlük anlaşması imzalandı. Pamfilya Construction’ın önümüzdeki dönemde yapacağı 3 önemli projeyi kapsayan anlaşma ile ilgili geçtiğimiz gün Creditwest Bank’ta toplantı düzenlendi.

Pamfilya White Towers Kyrenia projesinde 151 daire, Skylife Kyrenia projesinde 69 Daire ve Royal Kyrenia projesinde 45 daire ile 2 adet dükkanı kapsayan anlaşmaya Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Pamfilya Direktörü Mustafa Öz imza koydu. İmza etkinliğine Creditwest Bank Pazarlama Yöneticisi Fırat Gürboyoğlu, Bireysel Pazarlama Yönetmen Yardımcısı Arife Karaçete ve Merkez Şube Müdürü Hakan Eriş katıldı.

PROJELER PLANLANAN SÜREDE BİTİYOR, CREDITHOME ILE KREDI IMKANI SUNULUYOR

Creditwest Bank’ın bankacılık ve emlak sektöründe yeni başlattığı yatırım finansman garantörlük anlaşması uyarınca, inşaat şirketleri projelerinin finansmanlığı banka garantisi altına alarak inşaatlarını planladıkları şekilde ve zamanında bitirme imkanı elde ediyorlar. Creditwest Bank sadece proje yatırım finansmanlığı sağlamakla kalmayıp projenin satışına da destek olarak çok özel koşullarda bireysel ev kredileri sağlıyor. Credithome ve Credithome Mortgage adı altında yerli ve yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik sunulan ev kredileri, 180 aya varan vadeler ile proje başladığı andan itibaren ev sahibi olma şansı sunuyor.

PAMFILYA CONSTRUCTION’DAN GIRNE BÖLGESİNDE 3 MODERN PROJE

2002 yılında dünya standartlarında kaliteli ve modern yapılar inşa etme misyonu ile kurulan Pamfilya Construction, KKTC’nin bir çok bölgesinde projeler geliştirmeye devam ediyor. Pamfilya Construction, Girne Bölgesindeki son 3 projesi ile müşterilerine estetik ve fonksiyonel açıdan en iyi çözümler sunarak kaliteden ödün vermeden modern yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Pamfilya Construction’ın yukarı Girne bölgesinde inşa edilen Royal Kyrenia, 44 adet daire ve 2 adet dükkandan oluşuyor. 80 m2 ile 100 m2 arasında değişen, kat irtifak koçanları çıkarılmş olan Royal Kyrenia projesinin Eylül 2018 tarihinde teslim edilmesi planlanıyor. Yukarı Girne bölgesinde yer alan Skylife Kyrenia projesi ise 80 m2 ile 150 m2 arasında 69 Daire’den oluşuyor. Projenin Eylül 2018 tarihinde tamamlanması bekleniyor.

Pamfilya Construction’ın en son ve en büyük projesinden olan ve Girne Türk Mahallesinde bulunan White Tower Kyrenia 151 daireden oluşacak. White Tower Kyrenia, Haziran 2018 tarihinde başlayarak 18 aylık süreçte tamamlanacak.