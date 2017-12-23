Creditwest Bank ve Güler&Güler İnşaat arasında yatırım finansman garantörlük anlaşması imzalandı. Güler&Güler’in Girne Zeytinlik bölgesinde yapacağı Templos Tower 5 ve Templos-Zeytinlik Konaklarının yatırım finansman garantörlük anlaşması geçtiğimiz gün Creditwest Bank’ta toplantı odasında düzenlendi.

Templos Tower 5 ve Zeytinlik Konakları projesini içeren yatırım finansman garantörlük anlaşmasına Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Güler&Güler İnşaat Direktörleri Gökmen Güler ve Murat Şenkul imza koydu. İmza etkinliğine Creditwest Bank Pazarlama Yöneticisi Fırat Gürboyoğlu, Bireysel Pazarlama Yönetmen Yardımcısı Arife Karaçete ve Girne Şube Müdürü Caner Demircioğlu katıldı.

Projeler planlanan sürede bitiyor, Credithome ile kredi imkanı sunuluyor

Creditwest Bank’ın bankacılık ve emlak sektöründe yeni başlattığı yatırım finansman garantörlük anlaşması uyarınca, inşaat şirketleri projelerinin finansmanlığı banka garantisi altına alarak inşaatlarını planladıkları şekilde ve zamanında bitirme imkanı elde ediyorlar. Creditwest Bank sadece proje yatırım finansmanlığı sağlamakla kalmayıp projenin satışına da destek olarak çok özel koşullarda bireysel ev kredileri sağlıyor. Credithome ve Credithome Mortgage adı altında yerli ve yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik sunulan ev kredileri, 180 aya varan vadeler ile proje başladığı andan itibaren ev sahibi olma şansı sunuyor.

Güler&Güler İnşaat’tan Templos Tower 5 ve Templos-Zeytinlik konakları projesi hayata geçiyor

Güler &Güler İnşaatın Templos 5 ve Templos-Zeytinlik Konakları Girne’nin en güzide yeri Zeytinlik bölgesinde inşaa ediliyor. Templos 5 projesinin Ağustos 2018’de tamamlanması planlanıyor. 12 daire’den oluşacak olan Templos 5 projesindeki daireler 80 m2 büyüklüğünde olup yatırım için önemli avantajlar içeriyor.