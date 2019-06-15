Yatı evindeki kaçaklar mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda bir yatı evinde tespit edilen kaçaklar M.A., M.A., A.İ., M.A., A.A., ve ülkeye nereden giriş yaptığı tespit edilemeyen A.G., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı.

Sancar huzurda bulunan zanlılar M.A., M.A., A.İ., M.A., A.A., ve A.G.’nin önceki gece gerçekleşen operasyonda surlar içi bölgesinde bir yatı evinde g kontrolde tespit edildiklerini ve yapılan kontrolde ülkede kaçak olarak kaldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis ayrıca yine aynı yerde yapılan kontrolde huzurda bulunan zanlı A.G.’nin de tespit edildiğini ancak ülkeye nerden giriş yaptığının tespit edilemediğini belirterek bu bağlamda da soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Polis memuru Sancar, tutuklanan zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve ifadelerinin alınacağını ayrıca ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.