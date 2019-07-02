Yatay geçiş başvuruları başladı

Final Üniversitesi, 2019-2020 Akademik Yılı için yatay geçiş başvurularını kabul etmeye başladı.

Final Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, başvuru sürecinin dün başladığı ve ardından değerlendirme sürecinin başlayacağı kaydedildi.

Değerlendirmeler neticesine göre yatay geçiş yapmaya hak kazanan öğrenciler, Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün resmi kabulünden sonra kayıt yaptırabilecek.

Başvuru koşulları ve kabul esasları ile ilgili www.final.edu.tr sayfasından detaylı bilgi alınabileceği belirtildi.