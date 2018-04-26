YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Yatak örtüsü, yatak odalarının dekorasyonunu tamamlayan unsurlar arasında yer almaktadır. Bunun için yatak örtüsü seçiminde doğru renk ve desenleri tercih etmek, yatak odasının çok daha şık ve ferah görünmesini sağlayabilir. Çok fazla alternatifi bulunan bu örtüleri seçerken aceleci davranmamak ve detaylara önem vermekte fayda vardır.

Yatak Örtüsü Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Yatak örtüsü seçimi kolay gibi görünen bir durum olsa da, evlerinde uyum ve şıklık arayanlar için dikkat gerektiren bir durumdur. Bunun için bazı noktalara dikkat etmeli ve ona göre karar verilmelidir. Peki, bu önemli noktalar nelerdir?

Yatak örtüsü satın almayı düşünüyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken en önemli detay, yatak odanızın dekorasyonuna uyumlu olup olmadığıdır. Eğer yatak odanız sade bir dizayna sahipse yatak örtüsü de aynı şekilde sade ve gösterişsiz olmalıdır. Eğer klasik tarzda bir yatak odası dekorasyonunuz varsa, çok fazla aşırıya kaçmamak şartıyla taşlı ve işlemeli modeller kullanılabilir.

Yatak odaları için tercih edilecek yatak örtüsünün güzel ve şık görünmesi için etek kısımlarının yataktan yere kadar sarkması gerekmektedir. Bunun için satın almadan önce yatak ölçülerinizi biliyor olmanız gerekir. Aksi durumda istediğiniz görüntüyü elde edemeyebilirsiniz. Yine yatak örtüsü tercih ederken perdeleriniz ile yakın desen ve renkte olmasına dikkat ederseniz, hoş bir dekorasyon elde edebilirsiniz.

Yatak odanızın duvar ve mobilya renkleri beyaz tonlarına yakın ise, yatak örtüsü seçiminizi de bu tonlara uygun modeller arasından seçebilirsiniz. Bunun yanında yatak odasındaki diğer aksesuarların tonlarında satın alınan yatak örtüleri, odaların renklenmesini de sağlar. Özellikle turkuaz, mavi, yeşil ve kırmızı gibi tonlar beyaz ve bej ile iyi bir şekilde uyum sağlarlar.

Yatak odasının tonları koyu kahverengi ve siyah renk tonlarındaysa yatak örtüsü koyu tonlarda seçilmemelidir. Çünkü bu durum odanın çok daha karanlık ve basık görünmesine neden olur. Daha açık tonlarda ve sade yatak örtüleri, koyu renkli mobilyalar için şık tercihler arasında yer alır.

Tercih edilen yatak örtüsü kolay temizlenebilir olmalıdır. Satın almadan önce nasıl yıkanacağının bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Eğer uzun yıllar kullanmak istiyorsanız, çabuk yıpranmayacak modelleri tercih etmelisiniz.