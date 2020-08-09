Yata yüzerek girdiler

Girne’de meydana gelen "Geceleyin Ev Açma ve İkametgâhtan Sirkat" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar S. A., V.U. ve K. B. mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis, mahkemede, zanlıların yata yüzerek girdiğini ve 84 bin 269 TL değerindeki iki adet profesyonel balıkçı oltasıyla, para ve çeşitli eşyaları aldığını sundu. Zanlıların gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden Polis, olayın kamera görüntülerine de yansıdığını anlattı.

Mahkemeden zanlılar için 3 gün tutukluluk talep eden Polis, ismi belirlenen ve aranmakta olan 2 zanlı daha bulunduğunu belirtti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis Memuru Adnan Kardeşler, olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler, huzurda bulunan 6 Ağustos 2020 tarihinde saat 06.20 raddelerinde Girne Marina’da konuşlanmış olan ve Barbaros Özkaptan'a ait ikametgâh olarak kullanılan Amerikan bandıralı motor yata konu marinanın güney kısmında bulunan Jasmine Court hotelin istikametinden yüzerek gelen zanlılar S.A., V. U. ve ismi tespit edilen ancak aranmakta olan 2 zanlı daha konu yatın kuzeye bakan ve kilitli durumda bulunan kabin giriş kapısını hasar vermeksizin açtıktan sonra yat içerisinden toplam değerleri 84 bin 269 Türk Lirası olan iki adet profesyonel balıkçı oltasını, bir adet Go pro marka su altı ve üstü kamerayı, bir adet Go pro marka su altı ve su üstü kamerasını ve aparatlarını, bunun yanı sıra yat içerisinde bulunan yatak dolabında muhafaza edilen kol saatini, 2 bin 320 Dolar para ile alkollü içkileri aldıktan sonra yine yüzerek Jasmine Court Hotel kıyısına doğru ayrıldıklarının tespit edildiğini söyledi.

Polis, incelenen kamera görüntülerinde zanlı K. B.’nin ise kıyıda kalarak gözcülük yaptığı ve konu marinaya gitmediğinin tespit edildiğini aktardı.

Polis memuru Adnan Kardeşler çevre kameralarında yapılan incelemede 5 şahısın elinde olta ve farklı malzemeler ile Jasmine Court Hotel’in içerisinden çıktığı ve yine Girne'de sokakta yürüdüğünü anlattı.

Gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiler

Polis, huzurda bulunan 3 zanlının tespit edilerek tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis zanlılar S.A., V. U.’nun 8 Ağustos tarihinde kalmakta olduğu ikametgâhlarında mahkeme emri gereği yapılan aramada sirkat etmiş oldukları Go pro Fusion marka deniz altı kamerası ve yine Marina'da konuşlanmış olan ve mal sahibi henüz tespit edilmemiş olan başka bir tekneden sirkat etmiş oldukları bir adet Malibu marka balık oltası ve bir adet Bombay marka Gin tespit edilerek emare olarak alındığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlı K. B.’nin ikametgahında yapılan aramada ise herhangi bir kanunsuz eşyaya rastlanmadığını belirtti. Polis meselenin tahkikatının devam ettiğini aranmakta olan şahıslar ve emareler olduğunu ayrıca alınan ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün poliste tutuklu kalacaklar

Huzurunda verilen şahadeti değerlendire Yargıç Jale Ergüden zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.