"Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı" Paneli düzenlendi

Sağlık Bakanlığı Eğitimcileri Uzmanı Filiz uzun ve Uzman Aynur Özkum İzveren, 25 Kasım Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla KTAMS 50. Yıl Konferans Salonu’nda "Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı" Paneli düzenledi.

Panelde, Sağlık Bakanlığı Uzmanı Filiz Uzun; "Kuzey Kıbrıs'ta Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı”, Türkiye Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı çalışanı Gülsun Kanat Dinç; "Türkiye'de Kadına yönelik Şiddetle ilgili Mor Çatı deneyimi ve Yaşlı Kadına Uygulanan Şiddet", Akova Kadınlar Derneği Başkanı Aysel Bodi; "Avrupa’da Yaşlı Bakımı ve Yaşlı İstismarı" İnsan Hakları Vakfı Başkanı Avukat Deniz Düzgün de "İnsan Hakları Temelinde Yaşlı Hakları" başlıklı konuşma yaptı.

Uzun: “Ülkemizde yaşlı bakımı veya yaşlı istismarına yönelik bir yasa bulunmuyor”

Açılış Konuşması Yapan Sağlık Bakanı Filiz Uzun, tüm dünyada ve ülkemizde de yaşlı nüfusunun giderek arttığını ve bununla birlikte yaşlı sorunlarının da arttığını yaşlı bakımı ve yaşlı istismarının da daha çok görüldüğünü vurguladı. Ülkemizde yaşlı bakımı veya yaşlı istismarına yönelik bir yasanın bulunmayışının yaşlının hem evde bakımında hem de kurumsal yaşlı bakımında önemli bir sorun teşkil ettiğini de sözlerine ekleyen Uzun, bu soruna yönelik bir çözümün ivedilikle bulunması için Multi disipliner bir ekiple çalışmalar yapılmaya başlanması gerektiğini de belirtti.

Bengihan: “Yaşlı bakımı ve yaşlı istismarı ülkemizde çok önemli bir sorun”

Panelde kısa bir konuşma yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da yaşlı bakımı ve yaşlı istismarının ülkemizde çok önemli bir sorun olduğunu ve bu alanda panel düzenleyenlere ve konuşmacılara teşekkür etti. Bengihan, herkesin bir gün yaşlanacağını bunun için de bu alanda yapılacak tüm çalışmalarda seve seve katkı koyacaklarını da sözlerine ekledi.

Yapılan panelin sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verildi.