Yaşlı bakımevinde 1 ölüm, 1 gözaltı

Mağusa’da dün öğlen saatlerinde yaşlı bakım evinde yaşanan olayda 88 yaşındaki Ramadan Alihan hayatını kaybetti, 29 yaşındaki bakıcı C.R. ise ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir şahsın ölümüne sebep olmak’tan tutuklandı…

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, akıllara durgunluk veren olayın, yemekhanede yaşandığı belirtilirken, bakıcı C.R.’nin sandalyeleri düzenlediği sırada yaşandığı ifade edildi.

Yaşanan olayda; 88 yaşındaki Ramadan Alihan, sandalyenin yarısına oturduğu gerekçesiyle bakıcı tarafından uyarılarak düzeltilmesi için ayağa kaldırıldı. Bu sırada bakıcı C.R., sandalyeyi masanın altına iterek düzenlemesine karşın, Ramadan Alihan’a sandalyeye oturmasını söyledi. Altında sandalye olduğunu zanneden Alihan ise geriye doğru hamle yaparak, başının üzerine düşerek hayatını kaybetti.

Bakıcı C.R., sandalyeyi masanın altına çekmesine rağmen tedbirsiz ve dikkatsizce Alihan’a oturmasını söyleyerek, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide şu ifadeler yer aldı:

“27.04.2018 tarihinde, saat 12.30 sıralarında Gazimağusa’da, bir bakım evinde bakıcı olarak çalışmakta olan C. R. (K-29)’nin yemekhane kısmında sandalyeleri düzenlediği esnada, sandalyede oturmakta olan Ramadan ALİHAN’ı (E-88) sandalyenin yarısına oturduğu gerekçesiyle yerinden kaldırıp, sandalyeyi masanın altına çekmesine rağmen tedbirsiz ve dikkatsizce O’na oturmasını söyleyerek, Ramadan ALİHAN’ın altında sandalyenin olduğunu zannederek oturmak için geriye doğru hamle yapıp kafasının üzerine yere düşmesine ve ölmesine sebep olmuştur. Müteveffa otopsi maksatları bakımından Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna yerleştirilmiş olup, C. R.tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.”