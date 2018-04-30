Yaşlı bakım evlerinin “Yasal statüleri yok”

Mağusa’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ın hayatını kaybetmesinin ardından, gözler Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşlı ve hasta bakım evlerine çevrildi.

Ayşe GÜLER

Mağusa’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından, gözler Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşlı ve hasta bakım evlerine çevrildi.

Lapta Huzurevi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi dışında Lefkoşa’da 3, Mağusa’daki 2 yaşlı evinin yalnızca belediyenin verdiği işletme izni ile faaliyetlerine başladıkları ortaya çıktı.

Sadece işletmelerle ilgili değil, söz konusu merkezlerde çalışan kişilerle ilgili de herhangi bir yaptırım olmadığı belirlendi.

Hasta ve yaşlı bakım evlerinin şu anda Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mağusa Belediyesi tarafından denetlendiği, sadece ‘hijyen’ koşullarının incelendiği de su yüzüne çıktı.

SADECE İŞLETME İZNİ… Lapta Huzurevi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi dışında Lefkoşa’da 3, Mağusa’daki ise 2 yaşlı bakım evinin yalnızca belediyeden aldığı işletme izni ile faaliyetlerine başladıkları ortaya çıktı.

‘Yasal statü’ eksikliği…

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, yaşlı bakım evleri ve orada çalışan kişilerle ilgili yasal boşluk yaşandığını açıkladı, söz konusu işyerlerinin ilgili belediyeden ‘iş yeri açma izni’ alarak faaliyete başladıklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Besim, bu tür yerlerin çok daha güvenli olması için harekete geçtiklerini kaydederek, yaşlı ve hasta bakım evlerini ‘özel dal hastaneleri’ altına bağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise yaşananlarla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü, konuya yönelik bugün daha ayrıntılı bilgi alacaklarını söyledi.

Başkurt, ayrıca geçtiğimiz hafta söz konusu bakım evi de dahil, tüm bakımevlerinin denetlendiğini belirterek, yapılan denetimlerde hijyen veya diğer kurallara yönelik ciddi bir bulguya rastlanmadıklarını aktardı.

Öte yandan olayın yaşandığı yaşlı bakım evi sahibi Biray Şenyiğit ise olayda ‘ihmal veya dikkatsizlik’ bulunmadığını iddia etti, oldukça üzgün olduğunu, detaylı açıklamayı bugün yapacağını söyledi.

1 yıldır bakım evindeydi…

Hayatını kaybeden Alihan’ın 1 yıldır söz konusu yaşlı bakım evinde olduğu öğrenildi.

Bakım evinden alınan bilgiye göre; Alihan’ın yürümesinde herhangi bir sorun yoktu, kendi başına hareket edebilecek durumdaydı…

Alihan’a ilk müdahale yaşlı bakım evi sahibinden…

Elde edilen bilgiye göre; yaşlı bakım evinin sahibi Biray Şenyiğit, olay sırasında binada bulunuyordu.

Aynı zamanda hemşire olan Şenyiğit, olay sonrasında Alihan’a ilk müdahaleyi yaptı, hayatta kalması için yoğun çaba sarf etti.

Gözyaşlarıyla defnedildi…

Öte yandan şüpheli şekilde hayatını kaybeden Alihan için dün Lala Mustafa Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Alihan, kılınan ikindi namazının ardından defnedildi.

3 KURUMDAN ‘HİJYEN’ DENETİMİ… Sadece işletmelerle ilgili değil, söz konusu merkezlerde çalışan kişilerle ilgili de herhangi bir yaptırım olmadığı belirlendi. Hasta ve yaşlı bakım evleri şu anda Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mağusa Belediyesi tarafından denetlense de sadece ‘hijyen’ koşullarının incelendiği de su yüzüne çıktı.

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim: “Yasal boşluk var, çalışma başlattık”

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, yaşlı bakım evleriyle ilgili yasal statü bulunmadığını açıkladı, söz konusu işyerlerinin ilgili belediyeden ‘iş yeri açma izni’ alarak faaliyete başladıklarını belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Besim, yalnızca söz konusu iş yerleriyle ilgili değil, çalışan kişilere yönelik de ciddi bir boşluk olduğunu aktardı.

Hasta ve yaşlı bakım evlerinde çalışacak kişilerin belli eğitim alarak, işe başlamaları gerektiğini dile getiren Besim, bu tür yerlerin çok daha güvenli olması için harekete geçtiklerini kaydetti.

Besim, konuyla ilgili olarak çalışma başlattıklarını da ifade ederek, yaşlı ve hasta bakım evlerini ‘özel dal hastaneleri’ altına bağlamayı amaçladıklarını söyledi.

BESİM: “HEM ÇALIŞAN HEM DE İŞYERLERİYLE İLGİLİ YASAL BOŞLUK VAR”…YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, yaşlı bakım evleri ve orada çalışan kişilerle ilgili yasal boşluk yaşandığını açıkladı, söz konusu işyerlerinin ilgili belediyeden ‘iş yeri açma izni’ alarak faaliyete başladıklarını belirtti.

“Son denetim, Ekim 2017’de”

Temel Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından söz konusu yaşam evinin Ekim 2017’de denetlendiğini aktaran Besim, ‘hijyen’ yönünde herhangi aksi bir noktaya rastlanmadığını ifade etti.

Besim, belirtilen yaşam evinin ‘huzur evi’ statüsünde hizmet verdiğini, hasta evi bakımı olmadığını da sözlerine ekledi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt: “Olay sonrası inceleme yaptık, bugün daha detaylı bilgi alacağız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt: “Olay sonrası inceleme yaptık, bugün daha detaylı bilgi alacağız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ise yaşananlarla ilgili polis soruşturmasının sürdüğünü, konuya yönelik bugün daha ayrıntılı bilgi alacaklarını söyledi.

Başkurt, olayın ardından dairede görevli bir kişinin bakım evine giderek, inceleme yaptığını ifade ederek, polisten de bilgi alındığını kaydetti.

Bakanlığa bağlı yaşlı bakım evleriyle ilgili de bilgi veren Başkurt, Lefkoşa’da 2, Mağusa’da 3 yaşlı bakım evi bulunduğunu, Sınırüstü’nde ise Halk Vakfı Yaşlılar Sitesi olduğunu dile getirdi.

Başkurt, geçtiğimiz hafta tüm bakımevlerinin denetlendiğini belirterek, yapılan denetimlerde hijyen veya diğer kurallara yönelik ciddi bir bulguya rastlanmadıklarını aktardı.

Denetim konusunda ilgili belediye ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin de görevli olduğunu belirten Başkurt, zaman zaman işbirliği halinde birlikte hareket ettiklerini de sözlerine ekledi.

Olayın yaşandığı yaşlı bakım evi sahibi Biray Şenyiğit: “ İhmal ya da dikkatsizlik yok”

Olayın yaşandığı yaşlı bakım evi sahibi Biray Şenyiğit ise olayda ‘ihmal veya dikkatsizlik’ bulunmadığını iddia etti, oldukça üzgün olduğunu, detaylı açıklamayı bugün yapacağını söyledi.

Neler yaşanmıştı?

Mağusa’da faaliyet gösteren bir yaşlı bakım evinde bakıcı olarak çalışan Türkmenistan uyruklu C.R., tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu, ayni bakım evinde kalan 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.

“Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu bir kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçuyla ilgili olarak önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi alınmıştı.

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Kamil Perçiner, zanlı C.R.’nın 27 Nisan tarihinde çalışmakta olduğu bir yaşlı bakım evinin yemekhane kısmında öğlen yemeği için masa ve sandalyeleri düzenlediği esnada sandalyede oturan ve ayni bakım evinde kalan 88 yaşındaki Ramadan Alihan’ı yerinden kaldırdığını söylemişti.

Zanlının, Alihan’ı yerinden kaldırdıktan sonra sandalyeyi masanın altına çektiğini belirten Perçiner, zanlının buna rağmen tedbirsiz ve dikkatsizce Alihan’a oturmasını söylediğini ve Alihan’ın ise halen altında sandalye olduğunu zannederek geriye doğru hamle yapıp kafasının üzerine düşmesine ve ölmesine sebep olduğu iddiasıyla tutuklandığını açıklamıştı.

Perçiner, konu bakım evinin kamera kayıtlarının emare alındığını söylemişti.

Bu arada Alihan’a yapılan otopside kesin ölüm nedeni belirlenememiş, doku ve kan örnekleri alınmıştı.