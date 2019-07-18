"Yaşlandırma" uygulaması soruşturulabilir

ABD'li senatör Chuck Schumer, FBI ve Federal Ticaret Komisyonu'na çağrı yaparak son günlerin popüler "yaşlandırma" programı Rus FaceApp'in FBI tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

Senatör Schumer, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rus fotoğraf uygulaması FaceApp'in merkezinin Rusya'da olduğunu hatırlatarak, kullanıcılardan uygulamayı kullanmadan önce kişisel verilerine erişilmek için bütün izinlerin istendiğine dikkati çekti.

Uygulamanın ulusal güvenlik ve mahremiyet konularında risk yarattığını belirten Schumer, FBI'dan Amerikalıların verilerinin Rus hükümetinin eline geçip geçmediği konusunda araştırma yapmasını istedi.

FACEAPP İLK ÖRNEK DEĞİL

ABD tarafından büyük endişe uyandıran FaceApp uygulaması, bu konuda ilk örnek gibi görünmüyor. Geçen aylarda Facebook ve Instagram'da yoğun olarak katılım sağlanan "#10-Year Challenge" hakkında da yüz tanıma teknolojisinin geliştirilmesi için tuzak olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Amy Webb, 10 yıllık görsellerin kullanıldığı akımın sadece eğlence amaçlı olmayabileceğini, yüz tanıma teknolojisini geliştirmek için harika bir fırsat olduğunu söylemişti. Facebook ise hareketin kullanıcılar tarafından başlatıldığını belirterek, iddiaları yalanlamıştı.

RUS-ABD SİBER GÜVENLİK ÇATIŞMASI

Rusya ve ABD arasında politik ve ekonomik alanda yaşanan rekabet, 2016'deki ABD seçimlerinin ardından farklı bir boyuta ulaşmıştı.

Seçimin ardından Demokratlar, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiasını gündeme getirmişti. Seçimde özellikle Twitter botları çokça kullanılmış, Twitter üzerinden yapılan anketler botlar tarafından manipüle edilmişti.

GÜVENİLİR Mİ?

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve insanların fotoğraflarını değiştirerek farklı görünümler kazanmasını sağlayan FaceApp uygulamasının güvenilirliği sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanıyor.

Türkiye'de de özellikle yaşlandırma etkisiyle sosyal medyada fotoğrafların sıkça paylaşılmasına neden olan FaceApp'i Cem Yılmaz'dan Engin Öztürk'e, Defne Samyeli'den Yonca Evcimik'e çok sayıda ünlü de kullandı.

Rus bir şirketin geliştirdiği bir uygulama olan FaceApp iki yıl önce de gündem olmuştu.

Ancak o zaman daha çok kişilerin fotoğrafları üzerinden etnik kimliklerinin değişmesini sağlıyordu; bu özelliği de büyük tartışma yaratmıştı.

Uygulamayı kullananlar fotoğrafları üzerinden yüzlerine sakal ekleme, makyaj yapma ya da cinsiyet değiştirme gibi birtakım efektler yaratabiliyor.

Son dönemde yaşlandırma efektiyle sosyal medyayı işgal eden uygulamanın ne kadar güvenilir olduğu ise kimi sosyal medya kullanıcıları tarafından güçlü bir şekilde dile getirildi.

FaceApp, gençleştirme, yaşlandırma, stil değişimi gibi çok sayıda özelliği kullanıcının seçimine açıyor.

Özellikle kimi kullanıcılar, uygulamanın bütün fotoğraf galerilerine erişim sağladığını öne sürdü.

Ancak TechCrunch internet sitesi, yaptıkları testlerde uygulamanın böyle bir erişiminin olmadığını ortaya çıkardı.

Uygulama sadece tek bir fotoğrafa erişim sağlıyor; fotoğrafı kendi bulut sistemine yükleyerek gerekli değişiklikleri uyguluyor.

Şirket, bu fotoğrafları farklı amaçlarla sisteminde sakladığı iddialarına ise her bir fotoğrafın bulut sisteminden 48 saat içinde silindiğini belirterek cevap verdi.

Siber güvenlik araştırmacısı olan Jane Manchun Wong ise attığı tweetinde bunun anlaşılabilir bir şey olduğunu, uygulamanın yüz editleme kodlarını bulutta tutarak rakiplerinin ele geçirmesinin önüne geçtiğini ve böylece piyasa rekabetinde öne geçtiğini aktardı.

Merkezi Rusya'nın St Petersburg şehrinde olan şirketin sunucuları ise ABD'de yer alıyor.

Kimi kullanıcılar ise uygulamanın yüz tanıma algoritması geliştirmek için fotoğrafları sistemine yüklediğini aktardı.

Şirketin başında bulunan Yaroslav Goncharov ise BBC'ye yaptığı açıklamada, fotoğrafların bu amaçla kullanılmadığını söyleyerek fotoğrafları sadece düzenlemek için kullandıklarını aktardı.

Uygulamayı geliştiren St Petersburg merkezli Wireless Lab şirketinden yapılan açıklamada ise "Her ne kadar araştırma - geliştirme departmanı Rusya'da bulunsa da, kullanıcı bilgileri Rusya'ya transfer edilmiyor" dedi.

Schumer ise Twitter'dan paylaştığı mektubunda "Kitlesel biçimde toplanan kişisel bilgilerin muhafazası ve kullanıcıların bu bilgilere kimin erişeceğini bilip bilmedikleri konularında çok ciddi kaygılarım var" dedi.

Dile getirilen eleştirilerden bir başkası ise uygulamanın sözleşmesinde fotoğrafların reklam amaçlı kullanılabileceğine dair bir ibarenin yer alması.

Ancak Twitter gibi birçok uygulamada da benzeri bir ifade yer alıyor.

Şirketin başında bulunan Yaroslav Goncharov yine BBC'ye yaptığı açıklamada uygulamasının gizlilik sözleşmesinin çok genel geçer olduğunu, reklam amaçlı fotoğraf paylaşmak gibi bir amaçlarının olmadığını, daha farklı özelliklere ulaşmak isteyen kullanıcılardan aldıkları ücretin asıl gelir modellerini oluşturduğunu belirtti.

Şirketin yaptığı yazılı açıklamada ise verilerinin silinmesi için kullanıcılardan çok sayıda talep aldıklarını, destek ekiplerinin bu mesajlarla yüklü olduğunu ve hepsine yetişmeye çalıştıkları aktarıldı.

FaceApp ile ilgili dönen tartışmalar, kullanıcıların kişisel verilerinin güvenliği ve gizlilik ile ilgili konuların farklı uygulamalarla çok sık gündeme geleceğini tekrar hatırlatmış oldu.