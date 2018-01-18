Yaşınses yeniden ‘BAL’da

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da yolların ayrılması yönünde anlaşma sağlanan Mustafa Yaşınses, Türkiye Bölgesel Amatör Lig'e dönüş yaptı. Ara transfer döneminde ülkemizde herhangi bir takıma transferi gerçekleşmeyen Yaşınses’in daha önce BAL Ligi’ne transfer olmasının gündemde olduğunu YENİDÜZEN sayafalarına taşımıştı. Dün Türkiye’ye giden deneyimli oyuncu Hekimoğlu Doğanspor ile görüşerek anlaşma sağladı. Yaşınses kulüp başkanı nezaretinde kulüp tesislerinde kendisini Doğanspor oyuncusu yapan imzayı düzenlenen törenle attı.

BAL’daki üçüncü kulübü oldu

İlk olarak yine BAL Ligi’nde mücadele veren Kastamonuspor’a transfer olan Mustafa Yaşınses, daha sonra da Yeni Amasyaspor’da forma giymişti. Trabzon bölgesinin takımı olan Hekimoğlu Doğan, Yaşınses’in BAL’daki üçüncü kulübü oldu. BAL 3. Grup ekiplerinden olan Hekimoğlu Doğanspor, bir maç eksiği ile liderin 3 puan gerisinde, dördüncü sırada bulunuyor. Yaşınses’in 15’inci haftada lider Kars 36 Spor ile oynanacak olan maçta yeni takımının formasını ilk kez giymesi bekleniyor.