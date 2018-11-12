Yaşınses kadro dışı

Halit DAĞ

K-Pet Süper Lig’de Merit Alsancak Yeşilova takımı dün oynadığı Gönyeli karşılaşmasında rakibini 4-1 mağlup ederek haftalar sonra nefes aldı. Ancak bu karşılaşmada dikkat çeken bir detay gözlerden kaçmadı. Yeşil beyazlı ekibin büyük umutlarla transfer ettiği Mustafa Yaşınses bu karşılaşmada kadro dışı bırakıldı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre oyuncunun 1 hafta süre ile kadro dışı bırakıldığı ve bu sebeple de Gönyeli maçında kadroya alınmadığı öğrenildi.