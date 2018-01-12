Yaşınseş de BAL yolcusu

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı'da satılık listesine konan Mustafa Yaşınses Türkiye Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Hekimoğlu Doğanspor'un teklifini değerlendirmeye hazırlanıyor.

Elde edilen bilgiye göre futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen GAÜ Çetinkaya ve Merit Alsancak Yeşilova kulüplerinin Küçük Kaymaklı başkanı Hasan Tosunoğlu ile henüz anlaşma sağlayamadığı, futbolcu için istenen yüksek rakamlardan dolayı Mustafa Yaşınses'in de futboldan uzak kalmamak adına BAL liginden gelen teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Mustafa'nın Hekimoğlu Doğanspor'un teklifini değerlendirmek için süre istediği, ülkemizde bugün sona erecek olan transfer döneminde Küçük Kaymaklı'nın herhangi bir kulüp ile anlaşamaması durumunda ise teklifi kabul edeceği bilgisi edinildi.