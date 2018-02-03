Yasin düz koşulara başlayacak

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’de mücadele eden Merit Alsancak Yeşilova’nın oyuncusu Yasin Doğan’ın sakatlığı sürüyor. İlk devrenin son haftasında Küçük Kaymaklı maçında sakatlanan oyuncu o günden bu yana henüz iyileşmedi. Karşılaşmadan sonra gittiği doktor kontrolünde kasığında yırtık tespit edilen oyuncunun, önümüzdeki hafta düz koşulara başlaması bekleniyor. Yasin Doğan, şu ana kadar yeşil beyazlı formayla çıktığı 16 maçta 2 gol kaydetti.