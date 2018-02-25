Lefkoşa’da 38 yaşındaki Yasin Demir, yapımı devam eden inşaatta dökülen betonun kalıp tahtalarını çıkarmaya çalışırken dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. 2018 yılının ilk iki ayında inşaatlarda birçok iş kazası yaşandı, kazaların 2’si ölümle sonuçlandı

YENİDÜZEN

2018 yılının ilk iki ayında inşaatlarda 4 iş kazası yaşandı. Dördüncü iş kazası dün sabah Lefkoşa’da meydana geldi. Lefkoşa’da 38 yaşındaki Yasin Demir, yapımı devam eden inşaatta dökülen betonun kalıp tahtalarını çıkarmaya çalışırken dengesini kaybederek birinci katın damından yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Polis basın bültenine göre, Demir’in kalçasının üzerine düşmesi sonucu omurga kısmında kırık meydana geldi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Demir’in, YDÜ Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındığı belirtildi.



İlk 2 ayda 2 ölüm

2018 yılının ilk iki ayında inşaatlarda birçok iş kazası yaşandı, kazaların 2’si ölümle sonuçlandı.

Yılın ilk iş kazası 31 Ocak’ta Lefkoşa’da bir inşaatta çalışan 41 yaşındaki Doğan Turan’ın apartmanın beşinci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle gerçekleşti. Yapılan soruşturma kapsamında Doğan Turan’ın inşaatta kaçak olarak çalıştığı ortaya çıkmıştı.

İkinci iş kazası ise bu kez Karaoğlanoğlu'nda yapımı devam etmekte olan Kaya Oteller grubuna ait otel inşaatında, iskele üzerinde çalışmakta olan 40 yaşındaki Musa Düşkün, dengesini kaybederek yaklaşık dört metre yükseklikten düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Düşkün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

İnşaatlarda meydana gelen üçüncü iş kazası ise Lapta’da Mehmet Büüykoğlu Sokak’ta yaşanmıştı.

Yarım bir inşaatın ikinci katında bulunan 41 yaşındaki Selim Alp, inşaatın merdiven boşluğundan yaklaşık 6.2 metre yükseklikten beton zemine düştü. Alp, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alınmıştı.