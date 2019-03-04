Yasemin Harketi halka açık toplantı yapacak

Avrupa Parlamentosu için 26 Mayıs’ta yapılacak seçime altı adayla katılacağını açıklayan Yasemin Hareketi, yarın halka açık ilk basın toplantısını düzenliyor.

Yasemin Hareketi’nden verilen bilgiye göre toplantı, saat 14.00’te KTÖS lokalinde yer alacak.

Toplantıda, Yasemin Hareketi’nin AP adayları Şener Levent, Leyla Kıralp, Faize Özdemirciler, Zeki Beşiktepeli, İbrahim Aziz ve Oz Karahan hazır bulunacak.

Toplantıya basının ve halkın davetli olduğu belirtildi.