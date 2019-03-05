Yasemin Hareketi: İşgale karşı adayız

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimine “Yasemin Hareketi” ismiyle katılacak adaylar basının karşısına çıktı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı sunumda, “Bu hareket işgale karşı Kıbrıslıların sesi olacaktır” dedi.

Adaylardan Şener Levent de konuşmasında, Kıbrıs Türk tarafının bu seçimlere resmi olarak katılımı reddettiğini söyledi.

Çözümsüzlük koşullarında tüm Kıbrıslıların aynı sandıkta oy kullanacağını anlatan Şener Levent, “Avrupa Birliği yurttaşıyız, cebimizde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği taşıyoruz, adayız” şeklinde konuştu.

100 bin Kıbrıslı Türk seçmen olduğunu, bunun 80 bininin doğrudan seçim sandığına gidebileceğini de ifade eden Şener Levent, “adres kaydı güneyde” görünen Kıbrıslı Türklerle ilgili sıkıntıyı da iyi niyetli bulmadığını sözlerine ekledi.

“Kıbrıslı Türkleri bu seçimlere gönüllü çağırdıklarından şüphe duyuyorum” diyen Şener Levent, Kıbrıs Cumhuriyeti yönetimini eleştirirken, adanın kuzeyinin de 1974’ten bugüne Türkiye’nin tam kontrolü altında olduğunu anlattı.

Levent, “Avrupa’ya gitmek ve bizi bu adada nasıl tükettiklerini anlatmak istiyoruz” diye konuştu.

YASEMİN HAREKETİ, AP seçimlerine 6 kişilik liste ile katılıyor.

Şener Levent, Faize Özdemirciler, Oz Karahan, Leyla Kıralp, Zeki Beşiktepeli, Ibrahim Aziz “Yasemin Hareketi” adına yarışacak.

2004’ten beri yapılan seçimlere ilk kez tümü Kıbrıslı Türklerden oluşan bir grup katılacağını belirten Şener Levent, geçmiş seçimlere ‘bağımsız aday’ olarak katıldığını, Kıbrıslı Türklerden yaklaşık 700, Kıbrıslı Rumlardan ise 2 binin üzerinde oy aldığını anımsattı.

Şener Levent, “Kıbrıslı Türkler bu seçimin ne kadar önemli olduğunu kavrayabilirse, izole bu toplum Avrupa Parlamentosu’ndaki yerini alacaktır” dedi.

“Devlet sahibiyiz ama bunun farkında değiliz” diyen bir başka aday Zeki Beşiktepeli ise “1960 haklarımız orada yazıyor, bunları alacağız, Avrupa Parlamentosu’nda yerimizi alacağız, sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş hakkımız var, bunları geri almalıyız” şeklinde konuştu.

AKEL de Kıbrıslı Türk akademisyen, araştırmacı, Profesör Niyazi Kızılyürek’i aday göstermişti.