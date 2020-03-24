Yasaya uymayanlara hapis cezası

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars BRT’de katıldığı programda yeni tip coronavirüs salgını, denetimler, mülteciler ve cezaevi tahliyeleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İZİN İÇİN KAYMAKAMLIKLARA 09.00-13.0 ARASI BAŞVURU YAPILABİLİR

Bakan Baybars kısmı sokağa çıkma yasağı konusunda İçişleri Bakanlığı’nın genelge yayımladığını hatırlatarak kamuda veya özelde görevli şahısların çalıştığı yerlerden izin kağıdı almaları gerektiğini, acil arıza, tamirat, tadilat gibi bireysel izinlerde ise vatandaşların polis veya kaymakamlıklara başvurmaları gerektiğini kaydetti.

Baybars, Kaymakamlıkların 9.00-13,00 arasında çalışacağını, vatandaşların bu saatlerde izin için başvurabileceğini kaydetti.

Halkın yasağa uymaları çağrısında bulunan Bakan Baybars, uymayanların 1 yıla kadar hapis cezası alabileceğini belirtti.

EKONOMİK TEDBİRLER

Bakan Baybars hükümetin ekonomik tedbirler konusunda bugün bir takım önlemleri açıklayacağını da belirterek, alınacak tedbirlerin özellikle Özel sektöre de faaliyetleri duran veya yarı yarıya azalan işyerlerine ve işyeri çalışanlarına can simidi olacağını kaydetti.

Konu ile ilgili şu anda bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını kaydeden Bakan Baybars, Başbakan Ersin Tatar’ın gerekli açıklamayı yapacağını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kıbrıs’ın güneyinde çalışan vatandaşlar için de çalışma yaptığını ancak bu kişilerin kayıtları bulunmadığı için Bakanlığın önce çağrı yapıp, liste oluşturacağını ifade etti.

MÜLTECİLER GÜNEYE GEÇMEK İSTİYOR

Bakan Baybars Kıbrıs’ın kuzeyine sığınan 69’u çocuk 175 mülteci konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

175 mültecinin hayırsever bir işadamının tedarik ettiği komple bir apartmana yerleştirildiğini ifade eden Bakan Baybars, mültecilerin insani koşullarda yaşamalarının sağlandığını kaydetti.

Mültecilerin kuzeyde kalmakta çok istekli olmadıklarını, Kıbrıs'ın güneyindeki akrabalarının yanına gitmek istediklerini de belirten Bakan Baybars konu ile ilgili Birleşmiş Milletler ve Türkiye yetkililerine bildirimde bulunduklarını ancak koronavirüs salgını nedeniyle ne Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ne de Türkiye Cumhuriyeti’nin mültecileri alma noktasında çok istekli olduğunu kaydetti.

Bakan Baybars bir başka mülteci gemisinin karasularında dolaştığı haberleri üzerine Sahil Güvenliğin alarm durumunda olduğunu ancak şu ana kadar bir tespitte bulunulmadığını ifade etti.

ŞARTLI TAHLİYELER

Baybars cezaevindeki tahliyeler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Baybars rutin uygulama olarak cezaevinden şu ana kadar 39 kişinin tahliye edildiğini, şartlı tahliye kurulunun 31 Mart’ta yeniden toplanarak, başvuru hakkına sahip 17 kişinin başvurusunu değerlendireceğini belirtti.