Yaşasın galibiyet: 0-1

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Ozanköy ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi. Hafta arasında kupada rakip olan iki ekip arasında turu geçen Küçük Kaymaklı, rakibini ligde de mağlup ederek ligde üst üste yaşadığı 4 mağlubiyetin ardından 3 puanı Mustafa Özkayım Stadı’ndan çıkardı. Kaymaklı’ya galibiyeti getiren gol 29’uncu dakikada Uğur Gök’ten geldi. Bu sonucun ardından Ozanköy 11 puanla ligin son basamağında yer alırken, Küçük Kaymaklı 28 puana yükseldi.

STAT: M. Özkayım Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Sertan Alkın**, Ömer Doğru**

OZANKÖY

Çağatay Gürler**

Saydam Soy**

Fikret Yağcıoğlu**

Ertaç Taşkıran**

Lewis Mike**

Gaius Niamke*

Zihni Temelci**

Muhammed Uçar**

Israel Abia**

Bekir Yıldız**

M. Deniz Kibar*

(Dk.62 Serhan)**

TD: Mehmet Merteroğlu

K.KAYMAKLI

Ali Duvarcı**

Mehmet Kaygısız**

Yusuf Özbahar**

Uğur Gök**

Turgut K. Çoban**

Hüseyin Sadıklar**

Konan Malon**

Frank Mbargh**

Arsene Junior*

(Dk.43 Sercan)**

Berkem Nurdal**

Yağış Gençay**

(Dk.82 Tuğrul)

TD: Mehmetali Özgürgün

GOL: Dk.29 Uğur Gök (K.Kaymaklı)