Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Dayanışmamız

EDİTÖR’DEN

İşçinin ve emekçinin bayramı 1 Mayıs tüm dünyada salgınla mücadele koşullarında kaygılı ve buruk kutlanıyor. İşçiler, emekçiler, yoksullar, alın teriyle ömrü ıslatanlar bir yandan sağlığı; diğer yandan da işi, aşı, ekmeği, geçimi için direniyor.

Dünyanın yaşadığı bu yeni krizin bedelini yine işçiler ödüyor.

Milyonlarca işçi, koronavirüs salgınına rağmen canı pahasına çalışmaya devam ediyor.

Yurdumuz Kıbrıs bir mayıs ayını daha tümüyle “bölünmüş” karşılıyor.

Adanın kuzeyinde ne acıdır ki işçilere kendi paraları bir “sadaka” gibi sunuluyor, hukuk dışı ve sosyal adaletten uzak uygulamalar öne çıkıyor. Her türlü güvenceden yoksun on binlerce çalışan hem salgın, hem de işsizlik tehdidiyle karşı karşıya bekliyor.

Tam da şimdi çok daha kenetlenme zamanıdır.

İşçilerin ve emekçilerin dayanışması zamanıdır.

“Özgür Gazeteciliği Yaşatacağız – Dayanışma Zamanı” diyerek başlattığımız kampanya kapsamında, 15 Mart tarihinden bugüne YENİDÜZEN’e toplam 62.033,69 TL katkı yapılmıştır.

143 kişi, kurum ve örgütümüz dayanışma çağrımıza katılmıştır.

İşçisinden memuruna, çiftçisinden hekimine, öğretmeninden iş insanına, sendikacısından sanatçısına 7’den 77’ye dostlarımızın yardımları ve sevgisi bizlere güç vermiştir.

YENİDÜZEN’e destek verenlerin isim listesi haber merkezimize asılmış, elde edilen gelir, tümüyle YENİDÜZEN gazeteci ve basın emekçileri için değerlendirilmiştir.

YENİDÜZEN her zaman desteklerinize açıktır, bu gazete önce sizindir.

Teşekkür ederiz.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan alınan izin doğrultusunda, kampanyanın tamamlanacağı 15 Mayıs’ın ardından, bağış makbuzları ve teslim tutanakları düzenlenerek gerekli makamlara sunulacaktır.

Bu süreçte özel reklam anlaşmaları ile bizlere destek veren işletmelerimize de ayrıca sevgilerimizi sunarız.



1 Mayıs’ta bu yıl kitlesel bir gösteri içerisinde yer alamıyoruz.

Dev-İş’te toplu sözleşme ile örgütlü YENİDÜZEN, KANAL SİM, RADYO SİM ve tüm United Medya Grubu basın emekçileri olarak “Özgür Gazetecilik Onurumuzdur” pankartımızla birlikte yollarda değiliz.

Meydanlar yüreklerimiz.

İlkemiz değişmedi: Özgür gazetecilik, barış, dayanışma!

Emeğin en yüce değer olduğu yerden tüm işçileri selamlıyoruz.

YENİDÜZEN basın emekçileri bugün çalışmıyor, o nedenle yarın bayilerde olmayacağız.

3 Mayıs Pazar günü “Her Gün Bir Yenidüzen” diyerek yine yanımızda olacağınıza yürekten inanıyoruz.

Dijital mecralarımızda 7 / 24 hayatı ve haberi paylaşmaya devam edeceğiz.



Yaşasın 1 Mayıs!

Emeğin bayramı!

İşçinin bayramı!

Yaşasın dayanışmamız.



