YAŞASIN 1 MAYIS!

Devrimci İşçi Sendikası'nda örgütlü, Toplu İş Sözleşmesi ile hakları güvence altına alınan YENİDÜZEN çalışanları her yıl olduğu gibi bu 1 Mayıs'ta da ÇALIŞMAYACAK. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda sokakta olacak çalışanlar, ara bölgedeki mitinge katılacak. Bu nedenle yarın gazetemiz YAYINLANMAYACAK ancak, yayınlarımız www.yeniduzen.com'dan devam edecek. Basılı gazetemiz de 3 Mayıs'ta yeniden raflarda olacak