Yaşar İpek mest etti

Birbirinden ünlü isimlerle en güzel eğlenceleri harmanlayıp Cumartesi gecelerine farklı bir boyut getiren Maxim Royal de bu hafta Yaşar İpek konuklara muhteşem bir gece yaşattı. Gecenin startını ‘Haybeye’ şarkısıyla veren Yaşar İpek, kıyafetiyle de göz kamaştırdı. ‘Hoş geldiniz sefalar getirdiniz, bu gece muhteşem bir gece olacak şarkıları hep birlikte söyleyeceğiz’ dedi. Eskimeyen şarkılara sahnesinde yer veren Yaşar İpek ‘olmazsa olmazlarımız’ diyerek, İbrahim Tatlıses ‘ ten ‘Vur Gitsin Beni’, ‘Kurtar beni Tanrım’, ‘Dayanamam Ben bu Gidişine’ ve ‘Bi kerede Bana İhtiyacın Olsun’ ile Maxim Royal misafirleri duygusal anlar yaşadı, danslar edildi, şarkılar hep bir ağızdan söylendi.