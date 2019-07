YAŞAR ERSOY İLE SOHBET VE TİYATRO BİNASI İLE İLGİLİ DÜZELTME

Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile ilgili bir yazı yazmış ve komitedeki çalışmalarımızı da göz önünde bulundurarak bu binanın inşa edilmesi için inisiyatif alınması çağrısında bulunmuştum.

Bu yazıdan sonra Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurucularından Yaşar Ersoy beni aradı. Geçen dönem başkanlığını yürüttüğüm LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesi’nde birlikte çalıştığımız bu abimizin telefonunu merak içinde açtım. Belki yazımda bazı kısımları eksik aktarmıştım ya da o beni yanlış anlamış olabilirdi. Yazıda da belirttiğim gibi, yıllardır bu ülkede tiyatro sanatının öncülüğünü yapan Yaşar Bey ve tiyatrodaki diğer arkadaşlara hayrandım. Beni yanlış anlamalarını veya bana darılmalarını istemezdim.

Telefonu açtığımda Yaşar Bey bazı eksik konular ve yanlış bildiğim kısımlar olduğunu söyledi. Düzeltmek için kendisinin de açıklama yapmayı düşündüğünü ama birlikte mesai harcadığımızdan dolayı beni aramayı tercih ettiğini söyledi.

Hemen o anda buluşmamızı teklif ettim. Benim böyle konularda kaprislerimin olmadığını, yanlış veya eksik bir şey yazmışsam düzeltmekten çekinmeyeceğimi ekledim. Bunun ardından, hemen iki gün sonra buluştuk.

Yaşar Bey tedarikli gelmişti. Ülkemizdeki tiyatro mücadelesi ile ilgili yazdığı ikinci kitabını da yanında getirerek, tüm tarihleriyle birlikte bana süreci tekrar anlattı. Tüm bilgileri de bir tamam bana teslim etti.

Aldığım bilgiler ışığında ben de şimdi bir önceki yazımda eksik kalmış veya yanlış olan kısımları düzeltmeye çalışacağım.

Öncelikle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun asla KKTC Devlet Tiyatrosu ile birlikte çalışma konusunda fobisi olmadığını üzerinde durdu Yaşar Bey. Bu “fobi” kelimesi ve süreçle ilgili tanımım sanki geçmişte yaşananlarla ilgili bir husumet tutulduğu imajı yaratmıştı. Aksine Lefkoşa Belediye Tiyatrosu en az 10 yıldır bu binanın birlikte kullanılması için çaba sarf ediyordu. Binanın birlikte kullanılması ve ortak kullanım için Lefkoşa Belediye Tiyatrosu hiç geri durmamış ve tekrar tekrar inisiyatif almıştı.



2012 yılında binayı birlikte kullanma çağrısı yapılmıştı. Kadri Fellahoğlu’nun Belediye Başkanlığı döneminde, dönemin bakanı Serdar Denktaş ile Yaşar Bey kendi görüşmüş ve bakanın da inisiyatifiyle de bu konuda ciddi bir ilerleme kaydedilmişti. Fakat hükümet değişikliği bu işin sonlandırılmasını ve doğal olarak da bina inşaatının tamamlanmasını engellemişti.



Maalesef 2013 yılında süreç yeni hükümetin bina mülkiyetini üzerine almak istemesi yüzünden sıkışmıştı.



2015 yılında, 24 Mart günü yapılan bir basın toplantısı ile LTB Tiyatro Emekçileri ve Başkan Mehmet Harmancı bakanlığın birlikte kullanım çağrısına yine evet demişti.



Ardından 2015 yılında bu konuyu bir süre de Cumhurbaşkanlığı ele almış ve iki tiyatronun birlikte kullanacağı bu protokole KKTC Cumhurbaşkanlığını da eklemişti. Fakat bu süreç de yine sonuç vermemişti.



Lefkoşa Belediye Tiyatrosu 2016 yılında birlikte kullanmak için inisiyatif almayı bir adım daha ileriye götürmüş ve inşaat halinde olan binanın projesinde revizeye gitmişti. Böylece devlet tiyatrosunun birlikte kullanabilmesi için ek salon tasarıma dahil edilmişti.

Madde madde Yaşar Bey bana Lefkoşa Belediye Tiyatrosu olarak bu uzun ve hayal kırıklıklarıyla dolu süreçte binayı birlikte kullanmak için mücadele verdiklerini anlattı. Devlet tiyatrosuna karşı bir fobi veya herhangi bir husumet olmasının mümkün olmadığının üzerini de özellikle çizdi.

Dahası Kıbrıs’ta tiyatroya ve bu tiyatro binasına da ömrünü adamış bir insan olarak Yaşar Bey çok anlamlı bir cümle de söylüyordu: “Bir çiçekle bahar olmaz.” Bu cümle ülkede tiyatro sanatının gelişmesi için sadece belediye tiyatrosunun değil, diğer tiyatro kurumlarının da güçlenmesinin ne kadar önemli olduğunun üzerinde duruyordu.

Maalesef yıllar boyunca sürekli değişen hükümetler ve belediyenin 3 dönem önce yaşadığı sıkıntılar bu binanın tamamlanmasını sağlayacak işbirliği anlaşmasını engellemişti.

Yine öğrendiğim kadarıyla şu anda Kültür Bakanlığı KKTC Devlet Tiyatrosu kullanımı için kendisine yeni bir bina projelendirmesi yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEI) Ofisine başvurmuştu. Umuyorum ki daha küçük ve sadece bir kuruma ait olacak bu seçenek yerine ortak paylaşılan bir uzlaşı ile ilerlenmesi daha çekici olacaktır.

İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi yıllar önce belediye için onayladığı tam donanımlı bu tiyatro binası ile Kıbrıslı Türklerin sanat hayatına yapacağı önemli katkıyı fark etmişti.

Bugün neredeyse 10 yıldır atıl duran ve bitmeye yakın olan bu binanın boş durduğu her dakika büyük bir kayıptır. Bu ülke insanının, burada okuyan gençlerin ve gelecek nesillerinin sanatla iç içe olabileceği ve bilinçlenerek kültür düzeyini arttırabileceği fırsat an ve an parmaklarımızın arasından kayıp gidiyor.

Doğma büyüme bir Lefkoşalı olarak benim hayalim tiyatro, opera ve klasik müzik gösterileri ile örülmüş yaşantısı olan sanatsal bir başkentte yaşamaktır. Bu noktada bu hayali gerçekleştirmek için LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ya çok büyük görev düşüyor. Binanın bitirilmesi için her türlü lobi çalışmasını hızlandırmalı ve gerek Türkiye Cumhuriyeti KEI Ofisi, gerekse yabancı kaynaklar ile bu binanın tamamlanması için seçenekleri sınamalıdır.

Bu konuda rehavete kapılmamasını ve her türlü kapıyı aşındırmasını dilerken, bir Lefkoşalı olarak çalışmalarında bol şans diliyor ve bu binanın tamamlanacağı günü umutla bekliyorum.