Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz hafta Pazartesi polise giden 250 yabancı işçi ile ilgili konuştu, “Umarım bu bir alarm sesi olur ve siyasiler bu alarmla uyanır. Yasa yapıcılar, bunu önleyebilecek uluslararası normları hayata geçirebilir” dedi.

Dila ŞİMŞEK

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü polise giden yabancı işçilerle ilgili konuştu, “Yaşananlar insan ticaretinin özetidir” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Başkan Harmancı, yasalardaki boşluklara dikkat çekerek, Belediye ile Çalışma ve Sosyal Güvenli Bakanlığı’nın, hangi firmanın kaç işçi getirdiğine yönelik işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

‘Sürecin yönetilmesinde ancak işbirliği yapabiliriz’ diyen Harmancı, “Çalışma Bakanlığı ile işveren üzerinden, tek tek işçilerin denetimi yapıldı. Ancak buradaki sorun bence daha globaldir. Sadece inşaat ve müteahhit değil, bizim yabancı işçilere yönelik ne gibi politikalarımız var, bunu düşünmeliyiz” dedi.

Geçtiğimiz Pazartesi günü 250 yabancı işçi, ilk kez bir olarak polise gidip ifade vermiş, ödenemediklerini, çalışma izinlerinin yapılmadığını ve pasaportlarına el konulduğunu söylemişti.

Yaşananlar ardından Çalışma Bakanlığı ile LTB çalışma başlatmış, söz konusu şantiye denetlenmişti.

İşçiler halen şantiyede, çalışmadan günlerini geçiriyor.

YENİDÜZEN’in edindiği bilgiye göre, işçiler ödenmeyi, biletlerin karşılanarak memleketlerine gönderilmeyi talep ediyor.

“Neredeyse kölelik düzeyinde bir uygulama var”

Harmancı, “Neredeyse kölelik düzeyinde bir uygulama var ve bunun yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor” dedi. İşverenlerin yurtdışından getirdiği çalışanlar için ödemekle yükümlü bir tutar olduğunu belirten Harmancı, “Bunun bir kısmı bildiğim kadarıyla sigorta şeklinde Müteahhitler Birliği tarafından Çalışma Bakanlığı’na gösteriliyor. Ancak bu ücret işçilerden alınıyor. Yani ‘bir ay daha kalıp çalışacaksın, ancak öyle ödeyebilirim bu rakamı’ gibi bir tutum sergileniyor ve genelde de işin içinde bir aracı oluyor. İşte insan ticareti dediğimiz şeyin özetidir yaşananlar” şeklinde konuştu.

Bunun benzeri bir olayının daha önce gece kulüpleri ile ilgili de yaşandığına değinen Harmancı, işletmelerin bu nedenle kapatıldığını söyledi.

Dönemin hükümetine çağrı yapılarak yasal düzenleme talep edildiğini belirterek, “İnsan hak ve onuruna göre bir düzenleme getirelim, kimsenin pasaportuna el konulmayacak, kimsenin borçlandırılacak çalışmayacağı bir düzen… Bu söz konusu yabancı işçilerde de benzeri bir durum yaşandı” diye devam etti. Ciddi derecede mevzuat eksikliği olduğuna işaret etti.

“Mağusa ve Girne şantiyelerinden işçiler de gelmiş”

Çalışma izni ile gelen kişilerin yerel yönetimlerle de paylaşılması gerektiğine dikkat çeken Harmancı, “Böylelikle biz de hangi firma, kaç işçi getiriyor bilelim, buna göre denetleyebilelim” dedi. Ülkenin bu konuyu tartışması açısından YENİDÜZEN’in haberlerinin olumlu olduğunu belirterek, dijital ortamda bu gibi bilgilere ulaşılması gerektiğine de dikkat çekti. İki ay önce yapılan denetimlerde, şantiyede yaşayan işçilerin sayısının bu kadar fazla olmadığını ifade eden Harmancı, “Mağusa ve Girne şantiyelerinden işçiler de gelmiş. Biz de bunu araştırdıkça öğrendik. Tabii kişi sayısı çoğaldıkça, yaşam alanının şartları da kötüye gitti. İşçilerin, işverenle yaşadığı sorun nedeniyle, kendi alanlarına girilmesine izin vermediklerini de öğrendik. Belediye ekiplerimizin, onlara yardım etmek amacıyla gittiğini anlatması gerekti” şeklinde konuştu.

“Umarım bu bir alarm sesi olur ve siyasiler bu alarmla uyanır”

Şantiyeye gidildiğinde karşılaşılan tablonun çok sıkıntılı olduğunu söyleyen Harmancı, “Umarım bu bir alarm sesi olur ve siyasiler bu alarmla uyanır. Yasa yapıcılar, bunu önleyebilecek uluslararası normları hayata geçirebilir” dedi.

Denetimlerin daha sık yapılacağını da ekledi.

İşçilerin yabancı oluşu ve dil bilmemelerinin de sıkıntının büyümesine neden olduğunu dile getiren Harmancı, şikayet oluşmamasının ‘her şey yolunda’ gibi görüldüğünü söyledi.

İşçilerin günlük yiyeceklerinin şu anda işveren tarafından karşılandığını belirten Harmancı, sözlerine şöyle devam etti: “İşverenlere sağlık koşulları açısından gördüğümüz sıkıntıları aktararak uyarıda bulunduk. İşçilerin kaldığı bölge temizlendi. Durumun takipçisi olacağız.”