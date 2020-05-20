Kıbrıs Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Kormacit böşlgesinde yaşanan yangından dolayı üzgün olduklarını söyledi. Kıbrıs hükümetinin, Kormacit’te yaşamını sürdüren Maronitler’e, yangın sonucunda ortaya çıkan zararlarının karşılanması için, tazminat verilmesi üzerinde çalıştığı açıklandı.



Kıbrıs Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun geçtiğimiz gün Kormacit’te çıkan yangın konusunda, Maronitlerin Rum Meclisindeki Temsilcisi Yannis Musas ve Koruçam Muhtarı İlias Katsioludis’le dün bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs hükümetinin konuyla ilgili desteğini teyit eden Fotiu, bu aşamada Tarım Bakanlığıyla işbirliği içerisinde, bazı yöntemlerle değerlendirme ve kayıt yapıldığını, çünkü sınır kapılarının kapalı olması yüzünden anında kayıt yapılamadığını belirtti.

Üzerinde çalışılan yöntemlerle, yangından dolayı meydana gelen hasarın kayda geçirileceğini dile getiren Fotiu, Kuzey Kıbrıs’tra yaşamını sürdüren ve buraya yeniden yerleşen Maronit ve Rumların yanında olduklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili somut bir plan üzerinde sonuca varacaklarını dile getiren Fotiu, meydana gelen yangından dolayı yaşanan büyük felaketten ötürü üzgün olduklarını da söyledi.

Maronitlerin Kıbrıs Meclisindeki Temsilcisi Yannis Musasise sosyal medyadaki şahsi hesabından yaptığı açıklamada, dünkü görüşmelerin ardından, bugün de Kıbrıs İçişleri Bakanı NikosNuris’le görüşmelerinin planlandığını söyledi.

Görüşmelerin konusunun yangınların etkisi ve yangından dolayı zarar görenlerin desteklenmesi ihtiyacı olduğunu dile getiren Musas, başlıca endişenin, yangından zarar gören üreticilerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde desteklenmesi olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs hükümet kanadının, devletin izin verilen ekonomik olanakları ölçüsünde, yangından etkilenenlerin desteklenmesiyle ilgili özel bir plan konusunda ilerleme iradesini memnuniyetle tespit ettiğini ifade eden Musas, buna paralel olarak, Karpaşa ve Özhan muhtarlarıyla, aynı gün Tepebaşı-Kalkanlı köyleri bölgelerinde çıkan yangının sonucunda, Maronitlerin bu köylerdeki mülklerindeki olası hasarın değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Haberde, Kıbrıs hükümetinin, Kormcit’te yaşamını sürdüren Maronitler’e, yangın sonucunda ortaya çıkan zararlarının karşılanması için, tazminat verilmesi üzerinde çalıştığı ifade edildi.