Yaşama umudu olabilirsin

Devrim DEMİR

Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konulan Talia Tosun’un acil kök hücre nakline ihtiyacı olduğu bildirildi.

İngiltere doğumlu olan genç kadın için en iyi eşleşmenin Kıbrıs veya Orta Doğu kökenli biriyle olabileceği duyurulurken, genç kız için henüz uyuşan bir ilik bulunmadı.

Tosun yardım bekliyor

Donör için kriterlerin başında, yaş aralığının 18-45 yaş olmasına dikkat çekilirken, kişilerin KKTC kimlik kartına sahip daha önce bu amaç için örnek vermemiş sağlıklı birey olması gerekiyor.

19 Ekim’de Londra’da etkinlik düzenlendi

Yaşamını İngiltere’de sürdüren Talia Tosun için, Londra’da 19 Ekim’de Türk okulunda etkinlik düzenlendi. Gerçekleşen etkinlikte 50’ye yakın örnek toplandı.

Yaşam umudu olabilirsin

Kişi donör kaydı yaptırdıktan sonra Kıbrıs Kemik İliği Havuzu'na, oradan da Dünya İlik Bankası'na kayıt yapmış olur ve verdiği bu örnekle Dünya üzerinde Kemik İliği Nakli / Kök Hücre Nakli bekleyen hastalara uyum göstermesi durumunda, hastaya ikinci bir yaşam umudu olabilir.

Örnek verilebilecek merkezler:

1- Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı (Lefkoşa Mahkemeler Karşısı, No: 20, Suriçi) Çalışma Saati: Hafta içi saat 08.00-16.30

2- Mağusa Tıp Merkezi

3- İskele Tıp Merkezi

4- Girne Tunççevik Hastanesi

5- Girne Oya Talat Tıbbi Tahlil Laboratuarı