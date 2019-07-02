Yaşama dair; koçluk

Dilara Topcan

Koçluk, yani birçok kişinin bildiği şekilde yaşam koçluğu, hayatın her alanında hedefe yönelik farkındalık ve çözüm yollarını keşfettiren, güçlü tekniklerle bezenmiş bir sistem. Koçluk sistemindeki güzel taraf ise koçluk alan kişinin bunları kendi kendine keşfediyor oluşu… Nasıl mı? Birazdan nasıl olduğuna dair bilgileri de sizlerle kısaca paylaşmaya çalışacağım… Fakat onun öncesinde koçluğun tam olarak ne olduğundan ve ne olmadığından kısaca bahsedelim…

ÖNCELİKLE LÜTFEN DİKKAT

Koçluk ne yazık ki günümüzde herkesin diline dolanmış ve herkesin kolayca ünvanı haline dönüşebilen bir konumdadır. Bu nedenle koçluk almadan önce koçluk alacağınız kişinin eğitimini iyice araştırmanızı, koçluk uygulama sistemini öğrenmenizi ve bu konudaki yetilerini iyice bilmenizi tavsiye ediyorum…

KOÇLUK NEDİR?

Koçluk, uygulanan koçluk yöntemine göre, bugünden geleceğe kişinin ulaşmak istediği hedefe yönelik ilerleyen bir süreçtir. Çok genel ifadeyle koç konumundaki kişi almış olduğu eğitim doğrultusunda çok güçlü bir dinleme biçimi ile karşısındaki kişiye güçlü ve derin sorular sorarak koçluk alan kişiyi derin düşünmeye yönlendirir. Hedef yolunda kişiye sorularıyla ışık tutarak ona yol arkadaşlığı yapar… Koçluk süreci, koçluk alan kişiyle koç konumundaki kişinin hiyerarşik bakımdan tamamen eşit düzeyde ilerledikleri ve herhangi bir mentörlüğün olmadığı bir süreçtir…

KOÇLUK NE DEĞİLDİR?

Koçluk yapan kişi kesinlikle koçluk alan kişiye tavsiye vermez, etiketleme yapmaz, koçluk alan kişinin geçmişiyle ilgilenmez, kişiyi değerlendirmez, konuyla ilgili kendi düşüncelerini ifade etmez… Yalnızca odağı koçluk alan kişidedir, o kadar… Gerçekten ‘koçluk’ yapanların psikologların da görevlerine kesinlikle karışmadıklarını, aksine koçluk alan kişinin böyle bir gereksinim durumunu fark ettikleri anda koçluğa devam etmeyerek bireyi psikoloğa yönlendirdiklerini de belirtelim…

Not: Ayrıca ben de eşzamanlı olarak diyetisyenlik görevime de devam ettiğimden ve uzun senelerdir de sağlık sektörünün içinde bulunduğumdan bu konuda kesinlikle çok hassas ve bilinçli davranarak ilerlediğimi de belirtmek isterim.

KOÇLUK NASIL FAYDA SAĞLIYOR?

Esasında bazı şeyleri denemeden bilemeyiz ve koçluk da bana kalırsa denenmeden net olarak anlaşılmayacak bir sistem… Bu nedenle ilk seansı ücretsiz olarak koçluk hizmetini koçluk deneyimini yaşamak isteyen tüm herkese sunmaktayım… En azından denenmesi ve ne olup ne olmadığına dair gözlem yapılabilmesi adına bu ücretsiz seanslardan sizler de faydalanabilirsiniz… Çok kısaca ve tek cümleyle ifade etmem gerekirse koçluk almak adeta hızlandırılmış bir şekilde zihni hedefe yönelik hazırlamak gibi bir şey…

KOÇLUK SEANSLARI NASIL İLERLİYOR?

Koçluk seansları ortalama iki haftada bir kez yapılan, 60 dakika civarı süren ve her seansta da koçluk alan kişinin konuşmak istediği konuya bağlı olarak ana konunun belirlendiği şekilde oluşuyor... Seanslar sırasında koç konumundaki kişi koçluk alan kişiye sorular soruyor ve renkli kalemleriyle de notlar tutuyor… Seans sonunda ise alınan notlar ya da birer kopyaları kişiye veriliyor… Konuşulanlar da tamamen kişiyle koçun arasında kalıyor…

Tabii koçluk da beden egzersizleri gibi belirli aralıklarla alınmaya devam edildikçe etkisini daha net bir biçimde göstermeye başlıyor… Birçok bireyde tek seansta bile çok büyük ve farkındalıklı açılımlarla karşılaşıyoruz… Esasında her seans da mutlaka ki güzel farkındalıklarla sonuçlanıyor… Farkındalıklı dönüşümler ve zihni koçluğun kazandırdığı düşünce biçimine adapte edebilmek adına önerilen seans sayısı ise minimum 6 seans…

KOÇLUK ALMAK SİZE NELER KAZANDIRIR?

Koçluk almak bakış açınızda ve düşünce biçiminizde çok daha geniş perspektiften bakabilmenizi sağlarken eşzamanlı olarak geleceğinizi istediğiniz yönde yaratıp şekillendirebilmenize de destek sağlıyor. Aynı anda ise önünüzde var olan kendi koyduğunuz engelleri de fark edebilmenize ve onları ortadan kaldırmanıza yardımcı oluyor. Bunun sonucunda da önünüzü açarak ilerlemek istediğiniz yolda hızınızı artırmanıza ve dolayısıyla da hedeflediğiniz noktaya daha çabuk ulaşmanıza büyük oranda yardımcı oluyor…

Koçluktaki esas farkındalık noktası ise aslında her şeyin ve tüm sorduğunuz soruların cevaplarının da ‘sizde’ olduğunu fark edebilmenizdir… Bu fark ediş öyle ikna edici bir fark ediştir ki sizi kendi yaşam yolunuzda daha sağlam ve kararlı bir şekilde ilerlemenize katkı sağlar… Yazının başında da belirttiğim gibi koçluğun ne olduğunu anlamak adına bir seans dahi olsa koçluk almayı mutlaka denemelisiniz…

YAŞAMIN HER ALANINDA KOÇLUKTAN FAYDALANMAK MÜMKÜN

Bugünden geleceğe hayatınızın hangi alanlarında daha fazla farkındalık kazanmak ve yaşamınızı daha üst bir kalitede/enerjide yaşamak istiyorsanız, koçluğun da bu konuda size kazandıracağı birçok harikulade farkındalığın da olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada koçlukla ilgili birçok konu üzerinde seans almak da mümkün… Deneyip görmek elinizde…

Hepimiz için bol farkındalıklı, huzurlu ve neşe ile dolu bir gün olsun… Mutlulukla kalın…