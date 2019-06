‘Yasama’ aksayacak

Meclis’in yaz tatiline girmesine yaklaşık 3 hafta kaldı… Önümüzdeki Ekim ayında Meclis’in yeniden açılmasından çok kısa bir süre sonra 2020 Bütçesi gündeme alınacak… Nisan 2020’de gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise Şubat ortası itibarıyla SEÇİM YASAKLARI başlayacak…

Ayşe GÜLER

Siyasette, 4’lü Koalisyon Hükümeti’nin bozulması, akabinde UBP-HP Hükümeti’nin kurulması ‘yasama’ çalışmalarına da yansıyacak.

Hükümet değişikliğiyle birlikte ‘kaybolan’ zaman, verimlilik açısından aksaklıkları da beraberinde getirecek.

Önce yeni hükümetin güvenoyu alması, ardından komite üyelerinin belirlenmesinin gündeme gelmesinin ardından Meclis 1 Temmuz’da tatile girecek.

Bu sürede komiteler çalışsa da Genel Kurul’da yasa çalışması yapılmayacak.

Öte yandan, 1 Ekim’de Meclis, yeni çalışma dönemine başlasa da, 31 Ekim’de 2020 bütçesi için çalışmalara start verilecek. Bu çalışmalar Aralık ayına kadar sürecek.

Nisan 2020’de yapılması öngörülen Cumhurbaşkanlığı seçimi için, yasaklar muhtemelen Şubat ayında başlayacak.

Söz konusu dönemde de Meclis’te yasa geçmeyecek.

GÜN GÜN NELER YAŞANDI, NE OLACAK? 9 Mayıs 2019: 4’lü Koalisyon Hükümeti istifa etti.

14 Mayıs 2019: UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Hükümet kurma görevini aldı.

22 Mayıs 2019: UBP-HP Koalisyonunun kabinesi Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunuldu.

1 Haziran 2019: Hükümet, güvenoyu aldı.

11 Haziran 2019: Yeni komite üyeleri belirlenecek.

1 Temmuz 2019: Meclis tatili başlayacak.

31 Ekim 2019: Bütçe taslağı Meclis’e sunulacak.

Kasım-Aralık 2019: Komitelerde bütçe çalışmalarına odaklanılacak, diğer yasa çalışmaları ‘beklemeye’ alınacak.

Şubat 2020: Seçim yasakları gündeme gelecek.

Nisan 2020: Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak.

Güvenoyu almak için 24 gün geçti…

Hatırlanacağı üzere 4’lü Koalisyon Hükümeti, 9 Mayıs 2019’da istifa etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, hükümet kurma görevini 14 Mayıs’ta UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a verdi.

Tatar, görevi almasının ardından UBP-HP Koalisyonunun kabinesini 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sundu.

Hükümet, 1 Haziran’da güvenoyu aldı. Bu nedenle hükümet güvenoyu alana kadar komitelerdeki çalışmalar da durdu.

Tatil öncesinde, hükümette yaşanan değişiklik nedeniyle komite üyeleri de bugün yeniden belirlenecek.

İç tüzüğe göre; grubu bulunan CTP, UBP, HP tarafından yeni komite üyeleri seçilecek.

Meclis tatili 1 Temmuz’da

Meclis tatili, 1 Temmuz’da başlayacak.

Komiteler; Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan yaz döneminde çalışabilecek.

1 Ekim’de yeni dönem başlayacak, bu kez bütçe gündeme gelecek

Meclis’te yeni çalışma yılı 1 Ekim’de başlayacak.

Komitelerin çalışmalarının yoğun olduğu Ekim, Kasım, Aralık dönemlerinde ise bu kez 2020 yılı bütçesinin hazırlıkları gündeme gelecek.

Anayasa gereği; Maliye Bakanlığı’nın 31 Ekim’e kadar bütçe taslağını Meclis’e sunması gerekecek.

Bu nedenle komitelerde, Kasım ile Aralık aylarında bütçe çalışmalarına odaklanılacak, diğer yasa çalışmaları ‘beklemeye’ alınacak.

Bu kez Cumhurbaşkanlığı seçimi gündeme gelecek

Cumhurbaşkanlığı seçimi için, 5 yıllık görev süresinin tam olarak tamamlanması, seçimin buna tekabül eden son Pazar günü yapılması gerekiyor.

Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçiminin Nisan 2020’de gündeme gelmesi öngörülüyor.

Bu sürede 60 gün önce ve sonrasında seçim yasakları gündeme gelecek.

Böylelikle Şubat sonu, Mart başı itibariyle seçim yasakları başlayacak.

Komiteler çalışsa da hiçbir yasa çalışması Meclis gündemine gelemeyecek, onaylanamayacak.

SEÇİM VE HALK OYLAMASI YASASI NE DİYOR?

Seçim ve Halk Oylaması Yasası, seçim süresince yapılamayacak işleri madde madde sıralıyor.

Buna göre; Cumhurbaşkanlığı seçimin başlangıç gününden başlayarak seçim gününe kadar; devlet hizmetinde, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklarda ve bunlara bağlı daire, kurum ve kuruluşlarda, kamu tüzel kişilerinde, katma bütçeli veya döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüslerinde veya kamu iştiraki ile kurulan teşebbüs, müessese ve işletmelerde ve Belediyelerde memur, zorunlu hizmet personeli, işçi ve sözleşmeli de dahil olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun atama ve her türlü terfi, barem ayarlaması ve kaza sınırları içerisinde görev yeri değiştirme hariç nakil işlemlerinin ve bu işlemlere ilişkin her türlü sınavın yapılması durdurulacak.

Ancak işletmenin çalışma şekli mevsimlik işçi çalıştırmayı gerektiriyorsa, hizmetlerinin devamı açısından mevsimlik olarak alınan işçiler; eğitim alanında kadro boşalması ve seçim tarihinin başladığı güne kadar doldurulmasının ve/veya istihdamının mümkün olmaması halinde geçici ve sözleşmeli olarak istihdam edilen öğretmenler; asistan hekimlerle imzalanacak. sözleşmeler, sağlık alanında kadro boşalması ve kamu yararı bakımından gereklilik ve aciliyet olması halinde istihdam edilen kamu sağlık çalışanları, bu madde kurallarındaki yasaklara bağlı tutulmayacak.

Belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin sözleşmelerinin, Belediye seçimlerinden dolayı yürürlükte olan seçim yasakları süresi içinde bitmesi halinde, sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına Yüksek Seçim Kurulu karar verecek.

İlgili mevzuat uyarınca yapılan alçak orman arazisi, hazine malları, hali araziler ve/veya Anayasa’nın 159’uncu maddesi kuralları uyarınca KKTC adına kayıtlı bulunan malların kiralama işlemleri durdurulacak.

Konut Edindirme Yasası kuralları uyarınca kırsal bölgelerdeki yeni arsa dağıtımları durdurulur.

Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası kuralları uyarınca İzin Kurulu tarafından yeni izin verilemeyecek.

Akaryakıt istasyonu açma ile ilgili ön izin ve/veya izin verilemeyecek.

Devlet ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının her aşamadaki ihale işlemleri durdurulacak.

Ancak zorunlu hallerde bu işlemlerin yapılabilmesi Yüksek Seçim Kurulunun iznine bağlıdır.

Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilen her türlü tabanca taşıma ve/veya tasarruf izni verilemeyecek.

Yurttaşlık Yasası kuralları uyarınca her türlü yurttaşlığa kabul işlemlerinin yapılması durdurulacak, bu sürede personel istihdamı yapılamayacak.