Yaşam mücadelesini kaybetti
Tirmen köyünün sevilen isimlerinden 54 yaşındaki Hüseyin Gümülü, yaşam mücadelesini kaybetti.
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Tirmen köyünün sevilen isimlerinden 54 yaşındaki Hüseyin Gümülü, yaşam mücadelesini kaybetti.
Gümülü, beyin kanaması geçirmiş, bir süredir YDÜ Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Gümülü, bugün öğle namazının ardından Tirmen Mezarlığı’na defnedilecek.
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Etiketler : Hüseyin Gümülü, ölüm
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