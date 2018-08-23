YASALAR HÜKÜMETE YETKİ VERİYOR

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, dövizdeki artışı fırsat bilip fahiş fiyat uygulayarak vurgun yapmaya çalışanlara karşı yasaların "para cezası, işyeri kapatma ve hapislik" cezaları öngördüğünü belirterek "Yasalar hükümete yetki veriyor, kimseden çekinmiyoruz" dedi.

Özersay, piyasada bazı ürünlerin fiyatlarındaki artışlara karşı ilgili yasa uyarınca bugün itibarıyla fiyat ve kalite denetim memurlarının görevlendirildiğini de belirterek hükümetin bazı mal ve hizmetleri denetime tabi mal veya hizmet olarak ilan edebileceğini ve bu tür mallarda azami fiyat ya da azami kâr uygulamasına uymayarak yasayı ihlal edenlere para, hapislik veya işyeri kapatma cezalarının verilebileceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, döviz artışını fırsat bilip fahiş fiyatlarla vurgun yapmaya çalışanların hükümet tarafından hangi yasa kuralları uyarınca ne gibi cezalar alabileceğini açıkladı.

"BAZI ÜRÜNLER DENETİMLİ MAL İLAN EDİLEBİLİR"

Özersay yasalara göre bazı malların “denetimli mal” olarak ilan edilebileceğini ve bu yolla devletin azami fiyat ve azami kâr miktarını saptayabileceğini hatırlattı.

“Yasalarımız para cezası, işyeri kapatma cezası ve hapis cezası öngörüyor” diyen Özersay denetimler sonucunda bazı malların bu şekilde ilan edilmesi yoluna gidebileceklerini bildirdi.

Özersay "Belirlenecek azami fiyattan daha pahalıya satış yapılmaya çalışılması durumunda da cezalar kesilebilir” ifadelerini kullandı. Hükümetin bu konuda sahip olduğu yetkilere dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Özersay, yasaların verdiği bu yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

"YAPIYORUZ... DAHASINI DA YAPACAĞIZ""

Özersay “Piyasa ekonomisine göre arz-talep ilişkisi doğal şekilde bir noktada dengelenir ve buna zorunlu olmadıkça müdahale etmemek gerekir. Ancak sosyal devlet anlayışına sahipseniz, dar gelirli vatandaşları düşünerek zaman zaman piyasaya müdahale edip bazı unsurları düzenlemek ve denetlemek zorundasınız. Hükümet olarak tam da bunu yapıyoruz ve dahasını da yapacağız” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TAK'a yaptığı açıklamada, “Birileri döviz artışını fırsat bilip fahiş fiyatlarla özellikle dar gelirli vatandaşın hayatını zehir etmek pahasına vurgun yapmaya çalışıyor" diyerek, ister market, isterse toptancı olsun bunu yapmaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini söylerken neyi kastettiklerini şöyle özetledi:

"Evet, piyasa ekonomisine göre arz-talep ilişkisi doğal şekilde bir noktada dengelenir ve buna zorunlu olmadıkça müdahale etmemek gerekir. Ancak sosyal devlet anlayışına sahipseniz, dar gelirli vatandaşları düşünerek zaman zaman piyasaya müdahale edip bazı unsurları düzenlemek ve denetlemek zorundasınız. Hükümet olarak tam da bunu yapıyoruz ve dahasını da yapacağız.

Ülkemizde Mal ve Hizmetler Düzenleme ve Denetim Yasası var. Bu yasaya uygun olarak bugün itibariyle fiyat ve kalite denetim memurları Ekonomi Bakanlığımız tarafından görevlendirildi. Aynı yasaya göre 'kamu yararı için…halkın refahı için zorunlu olan bir mal veya hizmetin…uygun fiyatlarda elde edilebilmesini…sağlamak veya istifçiliği önlemek' amacıyla bahse konu mal veya hizmet denetime tabi mal veya hizmet olarak ilan edilebilir. Denetimler sonucunda bu fahiş fiyat uygulamaları devam ederse bazı mallarla ilgili olarak bu yönde adım atmayı değerlendireceğiz.

Bu yasaya göre Bakanlık, 'denetime tabi mal veya hizmet' olarak ilan edilenlerin satılabileceği azami fiyatı saptayabilir veya malın satışından sağlanabilecek azami kâr yüzdeliğini saptayabilir. Yasaya göre bir kişi böyle bir malı, azamî fiyattan fazla bir fiyatla satamaz veya satışa arz edemez veya narh fiyatına satmayı reddedemez. Öte yandan yine aynı yasaya göre denetime tabi mal satıcısı, zorunlu bir sebep olmadıkça tüm mesai saatlerinde bunlardan almak arzusunda olan tüketiciye bu mallardan normal miktarda satmak zorundadır. Yani stokçuluk, istifçilik yasaktır.

Denetimli mal olarak ilan edilen mallar konusunda azami fiyat ya da azami kâr uygulamasına uymayan ve yasayı ihlal edenler cezalandırılırlar. Bu durumda olanların mahkumiyeti halinde, aylık asgari ücretin 10 katına kadar para cezasına veya 3 yıla kadar hapis cezasına veya 30 güne kadar işyeri kapatma cezasına veya bu cezaların tümüne birden çarptırılabilir.

Özetle, yürürlükteki yasalar çerçevesinde adım atıyoruz. Eğer böyle bir dönemde birileri 'ben fahiş fiyatlarla vurgun yapacağım' diyorsa, biz de denetimlerle tespit ettiklerimize