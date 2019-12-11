‘Yasal olmayan’ yoldan geçti, yasal yoldan döndü

Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçip daha sonra yasal olarak giriş yapmaya çalışan zanlı İ.I ve ona yardım eden zanlı E.Ö dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ayhan Arabi, 30 Kasım 2019 tarihinde zanlı İ.I’nın zanlı E.Ö’yü teşvik ve yardımıyla Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneye geçtiğini belirtti.

Polis, zanlı İ.I’nın Beyarmudu geçiş noktasından yasal olarak geçiş yapmak isteyip tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlı İ.I’nın gönüllü ifade verip, Almanya’ya gidebilmek için zanlı E.Ö ve aranan iki kişinin yardımıyla Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini itiraf ettiğini aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.