Yasakçı zihniyete tepki yağdı: Utanç verici

Yaşar Ersoy’un sahneye koymaya hazırlandığı, toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel sorunlarını mizahın diliyle anlatan “Yangın Yerinde Kabare’’ adlı oyunun bürokratlardan oluşan “Edebi Komite” tarafından iptal edilmesine sendika ve sivil toplum örgütlerinden tepki yağdı.

Kişmir: “Her alanda başlattıkları yok olma politikalarını sanata da sıçrattılar”

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, “Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) Hükümeti’nin, göreve getirilmelerinin ardından her alanda başlattıkları yok olma politikalarını sanata da sıçrattığını” savundu.

Kişmir, Basın-Sen adına yaptığı yazılı açıklamada, Sanatçı ve Yönetmen Yaşar Ersoy’un, Devlet Tiyatrosu için yazdığı oyunun, UBP-HP Hükümeti tarafından “sakıncalı” bulunarak yasaklanmasını “hükümet partilerinin kültürsüzlüğü ve cehaleti” olarak niteledi.

Kişmir açıklamasında, “Türkiye’de son 15 yıldır pratikte devam eden ve en sonunda Kıbrıs’ın kuzey yarısındaki yapıyı da kontrolü altına almaya başlayan yasakçı zihniyetin, tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Kıbrıs’ta da sanatı ablukası altına almaya çalıştığını” savundu.

Sanatın her daim özgür, demokratik ve eleştirel bir yapıya sahip olması gerektiğini kaydeden Kişmir, özgürce ve bağımsız bir şekilde mevcut rejimleri eleştirmeyen bir sanat anlayışının, toplumdan kopuk, gerçeklerden uzak ve kurulu rejime biat eden bir yapı haline dönüştüğünü ifade ederek, “Bu da o ülkenin kültür seviyesini düşürür, insanların haksızlıklara karşı muhalefet gücünü zayıflatır” ifadelerini kullandı.

Kişmir açıklamasında, Yaşar Ersoy’un yazdığı oyunda sakıncalı bulunan kısımların hükümet partileri ve bu kararda imzası olanlar tarafından topluma anlatılması gerektiğini kaydetti; “Çıkın ve bu topluma sanatın ne kadar sakıncalı bir şey olduğunu anlatın; anlatın ki, cehaletinizin seviyesini test etmiş olalım” ifadelerine yer verdi.

Yalınkaya: “Hükümet oyundaki ‘sakıncalı’ gerekçeyi ciddiyetle açıklamalıdır”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya ise Ersoy’un Devlet Tiyatrosu için yazdığı oyuna, UBP-HP Hükümeti tarafından sansür uygulandığını savunarak, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Yalınkaya BES Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti, oyundaki “sakıncalı” gerekçeyi ciddiyetle açıklamaya çağırarak, “Sanat özgürlüktür, demokrasidir, muhalefettir, eleştiridir, kültürdür, eğitici ve öğreticidir” ifadelerini kullandı.

“İlerici ve aydın insanlar sanattan korkmazlar. Sanattan ancak beceriksiz yöneticiler ve çarpık sistemler korkar” diyen Yalınkaya, tiyatro, sanat ve sanatçının yalnız olmadığını, özgürlüklere dokundurulmayacağını kaydetti.

KTAMS: Özgür sanat anlayışını hazmedemeyen yasakçı zihniyet…

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) Başkanı Güven Bengihan de yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşar Ersoy’un sahneye koymaya hazırlandığı oyunun sakıncalı bulunup sansürlenmesi, 21’nci yüzyılda hala nasıl bir zihniyetle yönetildiğimizin en bariz örneğidir” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun değerlerinin yok edilmek istediğini savunan Bengihan, “Demokrasinin en önemli göstergelerinden biri olan özgür sanat anlayışını hazmedemeyen bu yasakçı zihniyetin Kıbrıs Türk toplumunu götürmek istediği nokta her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. TC Hükümeti ile imzalanan protokolde de kendini gösteren bu zihniyet Kıbrıs Türk toplumunun tüm değerlerini yok etmek görevi üstlenmiştir. Sanattan ve sanatçıdan korkan, yasaklarla susturmaya çalışan bu çağdışı kalmış anlayışı şiddetle kınıyoruz” dedi.

SENDİKANIN SALONU KULLANILABİLİR

Kıbrıs Türkünün “özgürlük ve kültürünü yok etmek isteyen zihniyete” birlikte mücadele çağrısı yapan Bengihan, içeriği sakıncalı bulunan “Yangın Yerinde Kabare” oyununun sahnelenmesi için Sendika’nın tiyatro salonunun kullanılabileceğini açıkladı.

Özkıraç: “Yasakçı zihniyeti kendi topraklarımızda da görmek bizler adına utanç verici bir durumdur”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Yönetim Kurulu Başkan Kubilay Özkıraç, gelişmeleri “utanç verici” bulduğunu açıkladı.

Özkıraç, konuyla ilgili açıklamasında, “Yasakçı zihniyeti kendi topraklarımızda da görmek bizler adına utanç verici bir durumdur” dedi.

Sanatın doğasının eleştiri, düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu kaydeden Özkıraç, ülkede tiyatro oyunu yasaklanıyorsa, özgürlüklerden bahsetmenin mümkün olmadığını da savundu.

UBP-HP Hükümetini “antidemokratik adımlar atmakla” suçlayan Özkıraç, “Toplumsal dönüşümü ve biat kültürünü hayata geçirmek için göreve getirilen bu hükümetin, şimdi de özgürlüklerimize müdahale etmesi kabul edilemez bir faşist anlayıştır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Taşçı: “Yasakçı zihniyeti kınıyoruz”

Kıbrıs Edebiyat Derneği Başkanı Yıltan Taşçı ise “Böylesine bir sansür, böylesine bir yasak kabul edilebilir bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Taşçı, Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” oyununun yasaklanmasının yanında sanatçılardan oluşan “Repertuar Kurulu”nun lağvedilmesi ve yerine, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından atanacak olan bürokratlardan oluşacak “Edebi Komite” oluşturulmasını eleştirdi.

Taşçı, “Ersoy’un oyununun yasaklanması ve sanatçılardan oluşan Repertuar Kurulu’nun lağvedilmesi kararları sonrasında UBP-HP hükümetinin atadığı Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür’ü kınıyor, sanata ve sanatçıya saygı göstermesini diliyoruz” dedi.

Yaşar Ersoy’un ve yıllar içerisinde sansüre ve yasağa uğramış tüm sanatçıların yanında olduklarını belirten Taşçı, bu ve buna benzer özgürlükleri kısıtlayan hareketler karşısında duracaklarını kaydetti.

Sol Hareket: “Tiyatro susturulamaz”

Sol Hareket adına açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, oyunun UBP-HP hükümetince atanan Kıbrıs Türk Devlet Tiyatrosu Müdürü tarafından yasaklanmasını şiddetle protesto ettiklerini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Korkmazhan, tiyatro ve sanatçıların susturulamayacağını kaydetti.

Sanatçı Yaşar Ersoy ve “Yangın Yerinde Kabare” isimli oyuna uygulanan yasağın kaldırılmasını talep eden Korkmazhan, devlet tiyatrolarının özerk bir yapıya kavuşturulması ve karar merciinin sanatçılar olması gerektiğini belirtti.

Tiyatro konusunda atılması gereken birçok adım bulunduğunu kaydeden Korkmazhan, “Çağdaş bir tiyatro ve kültür salonları ülkenin en büyük ihtiyaçlarındandır. Ne yazık Başkent Tiyatro Projesi yarım ve atıl kalmıştır. Devlet Tiyatrosu yetersiz bütçe, baskı ve sansürlerle kendi kaderine terk edilmiştir. Amatör ve profesyonel tiyatrolar önemsenmemektedir. Tiyatro sanatçılarının ve çalışanlarının angarya ve sosyal güvenceden yoksun çalıştırılmasının önüne geçilmesi için hiçbir adım atılmamaktadır” dedi.

Özgür tiyatro, özgür sanat ve özgür sanatçının çağdaş bir yaşam ve aydınlık bir gelecek için olmazsa olmaz olduğunu, sanat ve sanatçının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirten Korkmazhan, tiyatrocuların ve sanatçıların özgürce sanatlarını üretebilecekleri koşulların yaratılması ve sanata sınırsız özgürlük sağlanması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

YDP’den Ersoy’a tepki

Öte yandan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan, “Türkiye’ye küfür ve hakaretin sanat kisvesi altında sunulmasını ve küfrün kutsallaştırılmasını asla kabul etmelerinin mümkün olmadığını” belirtti.

Özkan, “Yangın Yerinde Kabare” oyununda Türkiye’ye karşı ağır hakaretler bulunduğunu, bunların değiştirilmesinin istendiğini ancak Yönetmen Yaşar Ersoy’un bunu kabul etmediğini iddia etti.