Yasak bölgeye geçen zanlılara ihraç
Lefkoşa’da ‘askeri yasak bölgeyi’ ihlal ederken yakalanan zanlılar B.J., N.J., O.J.A., V.L.N., F.M.N., ve V.M.C.’ye yönelik bugün ihraç işlemi başlatıldı.
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Lefkoşa’da ‘askeri yasak bölgeyi’ ihlal ederken yakalanan zanlılar B.J., N.J., O.J.A., V.L.N., F.M.N., ve V.M.C.’ye yönelik bugün ihraç işlemi başlatıldı.
Zanlılar geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 04.30’da Lefkoşa’da Hamitköy bölgesinde ‘askeri yasak bölgeyi’ ihlal ederken, suçüstü yakalanmıştı.
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