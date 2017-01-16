Yasak ava yasal işlem
8 kişi hakkında kanunsuz avlanmaktan yasal işlem başlatıldı
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Kıbrıs’ın kuzeyinde dün yapılan rutin avcı kontrolleri sırasında 8 kişi hakkında kanunsuz avlanmaktan yasal işlem başlatıldı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, rutin avcı kontrolleri sırasında, Dipkarpaz'da, M.K. (E-51), U.M.B. (E-38), N.M. ( E-38), A.P.(E-38) ve S.L.(E-38)’nin Şelonoz Mevkiinde, 3 numaralı ava kapalı bölgede, yine Dipkarpaz’da ava kapalı diğer bir bölge olan Efendirga Çiftliği Mevkiinde, T.B.(E-53), U.B.(E-24) ve E.D.(E-24)’nin kanunsuz avlandıkları tespit edildi.
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