Yasak ava gece baskını

50 numaralı Kalkanlı çöplük yolu bölgesinde dün gece 22.00 sıralarında O.K (E-23), M.A (E-22), G.K (E-24) ve M.Y’nin (E-20) araç içerisinden geceleyin kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

Polis açıklamasında bahse konu şahısların tutuklandığı belirtildi.

PARA KAMBİYO YASASI'NA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda dün 14.25 sıralarında İ.Y (E-54), tasarrufunda 10 bin Euro muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para olan 10 bin 900ABD Doları ve 5 bin 200 Euro nakit parayı yetkili makamlara bayan etmeden ülkeden çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

POLİSE YALAN BEYAN VEREN ŞAHIS TUTUKLANDI

Girne'de 8 Kasım 2019’da O.Y (E-35) başka bir şahıs adına kaşideli kendi adına ıstar olunan 10 bin TL meblağlı çek yaprağını aslında kaybolmadığını bildiği halde polise kayıp olarak bildirerek polise yalan beyanda bulundu.

Polis, O.Y’nin söz konusu çeki dün bozdurmak için bankaya verdiğini tespit etti.

O.Y tutuklandı.

ZEYTİNLİK’TE AMME FESATÇILIĞI YAPAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Girne de Zeytinlik Köyü Alemdağ Sokak’ta dün, B.U.A (E-23) ve B.C (K-22)’nin kullanımlarında bulunan araçla daha önceden yapmış oldukları trafik kazasını yeni yapmış gibi göstermeye çalışarak polise yalan ifade vermek suretiyle amme fesatçılığı yaptıkları tespit edildi.

Polis bahse konu şahısların tutuklandığını açıkladı.