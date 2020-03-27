Yasağı ihlal etti Uyuşturucu ile yakalandı

Edremit çemberinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden zanlı N.W.S.A.,’nın tasarrufunda uyuşturucu madde de bulundu. Tutuklanan zanlı teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlının 23 Mart tarihinde Girne Edremit çemberinde aracıyla sokağa çıkma yasağı olduğu halde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından kontrol edildiğini ve üzerinde yapılan aramada zanlının kot pantolonun cebinde uyuşturucu ezme aleti ile yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis, ayrıca zanlının aracında yapılan aramada ise sağ ön kapının cebinde sigara paketi içinde hintkeneviri olduğuna inanılan elle sarılı sigara, aracın paspasının üzerinde yine elle sarılı içinde hintkeneviri olduğuna inanılan ucu yanık sigara bulunarak emare alındığını belirtti. Polis çavuşu Bayram, zanlının Girne’deki ikametgâhında mahkeme emriyle yapılan aramada salon kısmında tepsinin içinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Bayram, gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması ve 20 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.