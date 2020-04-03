Yasağı ihlal etti, polise darp girişiminde bulundu

Girne'de, bugün sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir kişi polise darp girişiminde bulundu.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye görevi yapan iki polis mensubu, saat 10:00 sıralarında Cengizhanlı Sokak üzerinde yaya olarak yürümekte olan MK.(E-61)'den neden sokakta olduğu yönünde izahat istedi.

Görevli polislere makul mazeret veremeyen M:K: arkadaşına gitmek üzere olduğunu beyan etti. İzinsiz olarak sokağa çıkan ve tutuklanacağı polis tarafından kendisine bildirilen M.K. bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp tutuklanmaya direnç gösterdi., polislere tekme savurdu ve görevli polisin üzerine tükürdü.

Sözkonusu kişi, tutuklandı ve hakkında soruşturma başlatıldı.