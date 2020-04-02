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Yasağı ihlal eden 65 kişi tutuklandı

Yasağı ihlal eden 65 kişi tutuklandı

Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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Polis, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 1 -2 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde, 14 kişinin kısmi, 51 kişinin ise gece saat 21.00’den sonra olmak üzere toplam 65 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Foto: Arşiv

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