Didem MENTEŞ

UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından aküferlerde yeni kuyu kazılması veya derinleştirme işlemi yapılması ‘yasaklanmış olmasına rağmen’ 15 kişiye su kuyusu izni verildi.

Bakanlar Kurulu 20 Aralık 2016 tarihli toplantısında, su seviyelerinin düşmesi nedeniyle su kaynaklarının korunması için 2010 yılında yeni kuyu kazılması ve derinleştirme işlemini yasaklayan kararı göz ardı ederek yeni bir karar üretti. Güzelyurt ve Lefke bölgesinde 15 tarım üreticisine yeni su kuyusu kazma ruhsatı izni verildi.

Bakanlar Kurulu, su seviyelerinin düşmesi nedeniyle su kaynaklarının korunması için 2010 yılında yeni kuyu kazılması ve derinleştirme işlemini yasaklayan kararı göz ardı ederek yeni bir karar üretti ve 15 kişiye kuyu kazma ruhsatı izni verdi. Bakanlar Kurulu kararında bu izinlerin “yasak olmasına rağmen verildiği” kayda geçirildi.

“Yasaklanmış olmasına rağmen”

5 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı şöyle: “E-404-2010 sayı ve 17.2.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yer altı su kaynaklarındaki su seviyelerinin düşmesi ve su rezervlerinin azalması nedeniyle, ülkenin su kaynaklarının korunması yönündeki içme suyu kalitesinde su içeren aküferlerde yeni kuyu kazılması veya derinleştirme işlemi yapılması yasaklanmış olmasına rağmen, özellikle kamu amaçları gözetilerek Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın uygun görmesi ve Bakanlar Kurulu’nun onayının alınması halinde kuyu kazılması gerçekleştirilmesi onaylandığından, ekte detayları belirtilen kişilere ait kuyuların kazılmasına karar verdi.

Güzelyurt bölgesinde 15 kişiye ruhsat verildi

Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar üzerine Güzelyurt bölgesinde ikamet eden 15 üreticiye su kuyu izni verildi. Bostancı’da Ümit Kayımzade ile Emel Ersoy, Doğancı’dan Feriha Özakdenizli, Muhammet Mullaaziz, Behiç Atakan, Hasan Uluşan, Sümer Kızıldere ile Aziz Mullaaziz, Mevlevi’de Semra Turay, Cengizköy’de Mehmet Mülazimoğlu, Yeşilyurt’ta Aytekin Aykal, Akçay’da Hasan Çuvalcıoğlu, Taşpınar’da Ahmet Maniga ve Lefke’de Meryem Kayabaşı ile Şerif Özege’ye ait parsel alanlara izin çıkarıldı.

“100 metre küp aşılmamalı”

Kararda su kuyu izni verilen arazilere, ‘müracaat sahibinin tarımsal alanlardaki faaliyetlerini sürdürebilmesi için kuyu kazma ruhsatı verilmesinin uygun olduğu daire görüşü olarak belirtildi.

Koşul olarak ise “kuyudan günlük 100 metre küplük su çekim miktarının aşılmaması sağlanmalıdır. Ayrıca kuyudan zaman zaman ihtiyaç duyulması halinde kamusal amaçlar için de yararlanılabilecektir” denildi.