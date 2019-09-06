Suç gelirlerinin aklanması ve yasadışı şans oyunları altında Mali şube ekiplerinin başlattığı operasyon kapsamında 'Dobra Bet' isimli sitede çalıştığı tespit edilen ve bir haftadır aranan zanlı H.Y.G. dün Alsancak'ta tespit edilerek tutuklandı.

Tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı aleyhinde ifade veren Polis Çavuşu Yahya suiçmez, zanlının lüks bir araç ile yakalandığını ve yapılan incelemede plakanın sahte olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Suiçmez ayrıca zanlının Girne'de kiralık bir araç şirketinde çalıştığını tasarrufunda bulunan BWW 640 marka aracın gelirinin nasıl sağladığı yönünde ciddi bir araştırma başlattıklarını kaydetti. Zanlının 3 Eylül tarihinden bu yana arandığını ifade eden polis çavuşu soruşturmanın derinleştiğini aranan şahısların olduğunu aynı suçla bağlantılı 10 kişinin tutuklu olduğunu ifade etti. Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma amaclı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.