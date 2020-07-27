Yasadışı geçmeye çalışırken yakalandı

Kıbrıs’ın güneyinden ülkeye yasadışı yollardan giriş yaparken yakalan zanlı J. S. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Can Mulla, zanlı J. S’nin 24.07.2020 tarihinde 00.05’de Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan zanlının Zümrütköy ile Gayretköy arasında belirlenemeyen bir noktadan asker yasak bölgeyi ihlal ederek kuzeye giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının Zümrütköy’de belirlendiğini ve PCR testi yapılıp, negatif çıktığını mahkemeye aktardı. Polis, bölgede kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini ve Güneyde herhangi bir suça karışıp, karışmadığının araştırılacağını belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.