“Yasa yetersiz, öğrenciler yasa dışı sanal bet çalışanı”

Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 yıl önce hizmete giren Mali Suçlar Mücadele Şube Amirliği kapılarını ilk kez YENİDÜZEN’e açtı. Polis Müfettişi Evren Er: “Kumar ve bet toplumsal yıkıma neden oluyor ancak yasa yetersiz”

Müfettiş Evren Er, yasanın değişmesi halinde soruşturmaların daha güncel devam edeceğini belitti. Er, ülkede ‘sanal bahis’ ve ‘internet üzerinden kumar’ suçlarının organize olduğuna işaret etti.

BİLİŞİM YASASI YOK… “Ülkede sanal bahis ile ilgili düzenleme yok. Bilişim Suçları Yasası olsa elimiz daha da güçlenir. Bu tarz yerlerde internet üzerinden kumar oynatıldığını tespit ediyoruz, bizim ülkemizde kumar için düzenlenen yasa, Şans Oyunları Yasasıdır”

"Sanal bet ve sanal kumar suçları uluslararası bağlantısı olan organize suçlardır. Bu tür soruşturmaları yaparken, teknoloji imkânlarımız kısıtlı, yetkilerimiz kısıtlı…”

"‘Sanal bahis’ organize bir suçtur. Bir lider var ve altında çalışanlar var. Bu örgütlenmeye girer. Sanal bet ve sanal kumar ikisi farklı bir tanımdır. İnternet üzerinden bet (bahis) izin alınarak oynatılabilir, ancak internet üzerinden kumar hiçbir şekilde oynatılamaz bu suçtur"

“Bu tarz (sanal bet) yerlerde çalıştırılanların büyük kısmın özellikle üniversite öğrencileri… Buralarda çalışan insanlara verilen yüksek maaşlar cazip geliyor"

Sanal bet suçunun merkezinin Girne olduğuna işaret eden Er, “Gece hayatı, kumarhaneler Girne’de yaygınlaştı, bu tür yerlerde çalışanlar ve çalıştıranlarda lüks hayat yaşam isteği var” dedi.

Devrim DEMİR



Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçlar Mücadele Şube Amirliği'nden Polis Müfettiş Evren Er "kumar ve bahisle ilgili yasanın yetersiz olduğunu" söyledi, özellikle yasa dışı sanal bet düzenlenen yerlerde çalışan kişilerin üniversite öğrencisi olduğunu kaydetti.

Er, Teşkilat Yasası'nın eksikliğine dikkati çekti birçok soruşturmada “eksiklik nedeniyle sıkıntılar yaşandığını” dile getirdi.

KKTC Başsavcılığı tarafından soruşturulması istenen konularda şubede bulunan 24 personel ile birlikte hareket ettiklerine değinen Er, “bir soruşturmanın senelerce sürebildiğini” ifade etti.

Türkiye ile ikili işbirliği içinde olduklarına dikkati çeken Müfettiş Evren Er, izinli işletmeler dışında ‘Sanal Bahis’ suçunun organize suç olduğunu ifade etti, bu konuda yasal yetersizlik olduğunu anlattı.

“Mali Şube raporlar doğrultusunda araştırmaya geçer”

YENİDÜZEN’e konuşan Müfettiş Evren Er, kamudaki yolsuzluklarla ilgili Sayıştay, Başbakanlık Denetleme Kurulu, Maliye Teftiş Kurulu’ndan gelen raporlar doğrultusunda soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Er, Kooperatif Şirketleri ile ilgili de Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nden gelen raporların uzmanlar tarafından incelendiğini ve raporların Savcılığa gönderildiğini kaydetti.

Aynı şekilde bankaların da şube olarak alınan bilgiler doğrultusunda araştırıldığını anlatan Er, KKTC Merkez Bankası'nın tespiti varsa gönderilen raporların incelenmeye alındığını söyledi.

Banka müdür ve direktörlerinin de şikâyetleri olduğu takdirde Para Kambiyo’da bulunan ‘Mali Bilgi Edinme Birimi’ tarafından rapor hazırlandığını kaydeden Müfettiş Evren Er, savcılığa gönderilen raporların Suç Gelirleri ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Er: “Savcılık suç tespit ederse harekete geçeriz”

Savcılığa gönderilen dosyaların incelendiğini usulsüzlük veya yolsuzluk tespit edildiği takdirde geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydeden Er, “Savcılığın verdiği raporlar doğrultusunda, raporlarda ismi geçen kurumlar ve şahıslar ile ilgili soruşturma başlatılır. Bilgiler doğrultusunda hazırlanan dosya tekrardan Savcılığa gönderilir. Savcılık hazırlanan dosyada suç tespiti yaparsa, dava okunup yargılanma sürecinin başlaması yönünde hareket geçeriz” dedi.

Bilişim Yasası yok…

‘Yasa dışı sanal bahis’ suçunun Mali Suçlar kapsamında olduğunu ve kara paranın aklandığı ortam olduğuna dikkati çeken Er, bu tür suçların aydınlanması için çevreden toplanan bilgiler, yapılan takipler sonucunda iş yerlerini tespit ettiklerini ifade etti.

Er, tespit edilen iş yerlerinin uzun süre gözlem altında tutulduğunu suç tespiti yapıldığı takdirde mahkeme emri ile ilgili iş yerlerine operasyon yapılarak arama yapıldığını belirtti. Bilişim Yasası'nın olmadığı için birçok sıkıntı ile karşılaştıklarına değinen Er, “Ülkede yasa dışı sanal bahis ile ilgili düzenleme yok. Bilişim Suçları Yasası olmuş olsa elimiz daha güçlenir. Bu tarz yerlerde yasa dışı internet üzerinden kumar oynatıldığını tespit ediyoruz, bizim ülkemizde kumar için düzenlenen yasa ‘Şans Oyunları Yasasıdır’.

“Türkiye ile ikili iş birliği içindeyiz”

Müfettiş Evren Er, yurt dışında KKTC bağlantılı suçlarla ilgili savcılık kanalı ile Türkiye’den bilgi talep ettiklerini kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasında suçlara ilişkin ikili iş birliği olduğuna dikkati çeken Er, adli yardımlaşma yapıldığını söyledi.

İkili anlaşma doğrultusunda, istenildiği takdirde, iki tarafında savcılık aracılığı ile bilgi talep edebileceğine değinen Er, “Suçlarla ilgili her zaman aradaki iş birliği çerçevesinde bilgi talep edilebiliyor” dedi.

Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket…

Yurt dışı çıkışlı yüksek meblağlı paralarla ilgili de bilgi veren Er, özellikle Ercan Havaalanı'ndan çıkış yapmak isterken yakalanan kişilerle ilgili bölge karakollarının ilgilendiğini belirtti.

Er, ‘Kara Para’ şüphesi olduğu takdirde Mali Şube’nin devreye girdiğini kaydederek zanlıdan paranın kaynağı ile ilgili soruşturma yapıldığını söyledi.

“Devlet yolsuzluğu soruşturmaları uzun soluklu”

Müfettiş Evren Er, özellikle devlet yolsuzluğu soruşturmalarının uzun soluklu olduğunu belirtti.

Çok sayıda evrakın tek tek incelendiğini, evrak sahtelemeye yönelik tespitlerin uzmanlar tarafından titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Er, “Bu tarz soruşturmalarda çok fazla kişiden ifade alınır. Bazı ifadelerimiz günlerce sürer, bu süre zarfında soruşturma kesinlikle zaman aşımına uğramaz” dedi.

‘Suç Geliri Yasası’ değişikliği Mecliste görüşülüyor

‘Suç Geliri Yasası’ değişikliğini Meclise taşıdıklarını ifade eden Müfettiş Evren Er, yasanın yeniden düzenlenmesi ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Er, yeni yasanın daha güncel, dünya literatürüne göre olması gerektiğine vurgu yaparak, “Bu yasada uluslararası kuruluşlar ve kara paranın aklanmasının önlenmesi için ilgili kurumlar var. Kurumların verdiği öneriler doğrultusunda yasa son güncelliği ile yeniden yapıldı. Düzenlenmesini istediğimiz yasa dünya üzerindeki güncel durumla ilgili hazırlanmış bir yasadır.”

Er: “Yasa dışı sanal bahis organize işlenen bir suçtur”

Müfettiş Evren Er, yasanın değişmesi halinde soruşturmaların daha güncel devam edeceğini belitti. Er, özellikle ülkede yasa dışı ‘sanal bahis’ ve izinli işletmeler dışında ‘internet üzerinden kumar’ suçlarının organize suç olduğuna işaret etti.

“Bizim ülkemizde sanal bet ve sanal kumar suçları uluslararası bağlantısı olan organize suçlardır. Bu tür soruşturmaları yaparken, teknoloji imkânlarımız kısıtlı. Telefon dinleme yetkimiz yok, gizli takip etme yasamız yok, imkânsızlıklar bizi kısıtlar. Ülkede organize suçun tanımı yok. Türkiye’de bir suçun organize işlenmesi durumunda, suçun ağırlaştırılması söz konusudur. Bizde bu suçlara yönelik yasal bir düzenleme olmadığı için, cezalar caydırıcı değildir. Yasa dışı ‘sanal bahis’ organize bir suçtur bir lider var ve altında çalışanlar var bu örgütlenmeye girer. Sanal bet ve sanal kumar ikisi farklı bir tanımdır. İnternet üzerinden bet izin alınarak oynatılabilir, ancak internet üzerinden kumar hiçbir şekilde oynatılamaz bu suçtur” dedi.

“Kumar ve bet toplumsal yıkıma sebep olmakta”

Mali Şube’nin 1 Temmuz 2011 tarihinde 24 personel ile hizmet vermeye başladığını ifade eden Er, KKTC’de artış gösteren mali suçların gözle görülür şekilde artması nedeniyle şubenin ayrı bir birim olarak hizmet vermeye başladığını kaydetti.

Ülkedeki kumar ve betin toplumsal yıkıma sebep olduğunun altını çizen Evren Er, Mali Şube olarak bu tür suçların önlenmesi için büyük çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Özellikle yasa dışı ‘sanal bahis’ operasyonlarında günlerce eve gitmediklerini de belirten Er, “Bu tarz yerlerde çalıştırılan büyük kısmın özellikle öğrenci kesimi. Buralarda çalışan insanlara yüksek meblağlı verilen maaşlar, kişilere cazip geliyor. Kara para aklama ve sanal bahis çetelerine yönelik daha etkin bir mücadele için elimizin güçlenmesi gerekiyor.”

Er: “Yetkiler halkımızı korkutmamalı”

Teşkilat Yasası'nın güçlenmesi ile ilgili polisin talep ettiği yetkilerin halkı tedirgin etmemesi gerektiğine de dikkati çeken Er, “Telefon dinleme, gizli takip yasası ile ilgili polise verilmesi gereken bu yetkiler halkımızı korkutmasın. Polis kimseyi keyfi takip edemez, ifşa etmez. Bu konular mahkeme emri ile gerçekleşir.” dedi.

Çalışanların birçoğu öğrenci

Sanal bet suçunun merkezinin Girne olduğuna işaret eden Er, “Gece hayatı, kumarhaneler Girne bölgesinde. Bu tür yerlerde çalışanlar ve çalıştıranlarda lüks hayat yaşam isteği var ülkemizde en hareketli şehirlerden biri” dedi.

Üniversiteler bilgilendiriliyor

Üniversitelerde, ‘kara para aklama’ ve ‘sanal bahis’ suçlarına ilişkin bilgilendirme yapıldığını ifade eden Müfettiş Evren Er, bu tür suçların ciddi hapisliklerle sonlandığını anlattıklarını ve bu bilgilerin yararlı olduğuna inandıklarını kaydetti.

“Cezaların arttırılması için görüşlerimizi aktardık”

‘İnternet üzerinden kumar’ suçunun 2 yıla kadar, ‘Kara para aklama’ suçunun ise 15 yıla kadar hapisliği olduğunu kaydeden Evren Er, cezaların arttırılması için görüşlerini ilgili kurumlara aktardıklarını ifade etti.

Tedbir kararı savcılıktan alınır

Müfettiş Evren er, ‘Suç geliri’ soruşturmalarında kişinin taşınmaz mal varlığı ve banka hesapları ile ilgili Savcılığın tedbir kararı alma yetkisi olduğunu kaydetti.

Er, kişinin mal varlığı ve banka hesapları ile ilgili savcılığın ilk etapta 30 gün daha sonra savcılığın yeniden mahkemeye başvurarak 2 yıl süreyle tedbir kararı alabileceğini kaydetti. Davanın süresi boyunca, mahkeme emri ile süresiz tedbir karar emri de verilebildiğini ifade eden Er, “Dava sonuçlanınca kişinin suçlu bulunup mahkum edilmesi durumunda, devlet tedbir amaçlı tutulan mal ve banka hesaplarına el koyma yetkisine sahiptir” dedi.