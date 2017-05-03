"Yasa tasarısı akademik özeklikten uzaklaşmamalıdır"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Meclis komitesinde bugün görüşülmeye başlanan DAÜ Yasa Tasarısı’nın, özellikle idari, mali ve akademik özerklikten uzaklaşmış olmasının endişe verici olduğu endişesi belirtti.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, “Gerçek anlamda özerk ve demokratik bir DAÜ yaratacak yasanın oluşturulması için çalışmalara katkı koymaya ve gerekli her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz” denildi.

Açıklamada, uzun bir mücadele verilen tasarının, özerk ve demokratik olması umudu ifade edildi.