Ayşe GÜLER

Yasa gücündeki kararnameyle yürürlüğe giren, sonrasında da Anayasa’nın 112. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla durdurulan ‘seyrüsefer affı’ ile ilgili Hükümet, yine harekete geçti.

UBP-DP Azınlık Hükümeti, ivedi ve ekonomi konularla ilgili olmadığı gerekçesiyle ara emri kararıyla durdurulan yasa gücündeki kararname yerine bu kez ‘yasa tasarısı’ hazırladı.

İptal edilen yasa gücündeki kararname yerine hazırlanan yasa çalışmasının Ocak ayı içerisinde Meclis’e gönderilmişti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, de yasa tasarısıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirterek, konunun 20 Şubat Pazartesi Meclis’in gündemine geleceğini dile getirdi.

20 Şubat’ta Meclis gündeminde

Önceki günkü Meclis toplantısında gündeme de gelen ‘seyrüsefer affının’ 90 gün yürürlükte olacağı açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, de yasa tasarısıyla ilgili bir sıkıntı olmadığını belirterek, konunun 20 Şubat Pazartesi Meclis’in gündemine geleceğini dile getirdi.

Affın içeriği ‘yasa gücündeki kararnameyle’ AYNI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından seyrüsefer affı ile ilgili hazırlanan yasa tasarısının içeriği ise yargıya takılan yasa gücündeki kararnameyle aynı olacak.

Daha önce 25 Ağustos tarihli kararnameyle, kayıttan düşen araçların yeniden kayıt altına alınması ve/veya kayıttan düşmemiş ancak seyrüsefer harçlarında gerilik olanlara düzenleme getirilmişti.

Araçlar sisteme nasıl dahil olacak?

Seyrüsefer harçları ödenmediği için kayıttan düşen araçlarla kayıttan düşmeyen ancak geçmiş döneme ait borcu olan araçlar için affın geçerli olacağı 90 günlük sürede kayıt ücreti alınmayacak.

Kayıttan düşme tarihine bakılmaksızın, geriye dönük 2 ve ileriye yönelik olarak da 6 aylık ya da 12 aylık olmak koşulu ile bir seyrüsefer harcı ödenmesi halinde, araçlar sisteme dahil olabilecek.

Kayıttan düşenler…

Kayıttan düşen araçların yeniden sisteme dahil olabilmeleri için ise muayene işlemlerini de yaptırmaları gerekecek, muayene harçlarının ödenmesinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

Bununla birlikte kayıttan düşen araçların, muayene işlemlerinin yanında, egzoz emisyon testlerinden de geçmeleri gerekecek.

Bu işlemler sonrasında da Araç Kayıt Dairesi’ndeki işlemler için yurttaşların belirtilen süre içerisinde müracaat etmesi gerekecek.

12 aya kadar taksitlendirme

Öte yandan seyrüsefer affı ile kayıttan düşmemiş ancak seyrüsefer harçlarında geçmiş dönem borcu olanlar ise geçmiş döneme ait 1, gelecek döneme ait ise yine 6 aylık, ya da 12 aylık olmak koşulu ile bir seyrüsefer harcı ödemeleri halinde, sisteme dahil olabilecek.

Bu uygulamanın yanında söz konusu araçların kayıttan düşen araçlardaki uygulama günü, muayene ve egzoz emisyon testlerinden de geçmeleri gerekecek.

Yasa gücündeki kararname de olduğu gibi yürürlüğe girecek yasa ile yurttaşlar ödemeleri gereken miktarı Maliye Bakanlığı yasaları uyarınca, 12 aya kadar taksitlendirme imkanına da sahip olabilecek.