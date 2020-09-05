Yasa dışı yollardan kaçmaya çalıştılar

Lefkoşa’da askeri bölgeyi ihlal eden 3 yabancı uyruklu kişi suçüstü tespit edilerek tutuklanmalarının ardından karantinaya alındılar. Mahkemeye çıkarılmayan zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk süresi temin edildi.

Polis memuru Özgür Sunalp 5 Eylül tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lokmacı geçiş noktası yakınlarında 3 erkek yabancı uyruklu kişinin askeri yasak bölgeyi ihlal etmesi üzerine suçüstü tespit edilerek tutuklandığını dile getirerek, yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kişilerin ilk sorgularında Bangladeşli olduklarının öğrenildiğini ifade etti.

Zanlıların askeri yasak bölgeyi ihlal etmeleri nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde Covid-19 test sonuçlarının beklendiğini söyleyen Sunalp, bu nedenle zanlıların mahkeme huzuruna çıkarılamadığını açıkladı. Zanlıların üzerlerinde kimliklerini belirtecek hiçbir belgenin bulunmadığını anlatan Sunalp, öte yandan zanlıların ne olduğu tespit edilemeyen alkol veya uyarıcı madde tesiri altında olması nedeniyle kimlik bilgilerini tam olarak veremediğini anlattı. Soruşturmanın henüz yeni başladığına işaret eden Sunalp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, zanlıların aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.