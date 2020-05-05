Yasa dışı yollardan güneye geçmek istediler

Kıbrıs'ın kuzeyinden, Kıbrıs'ın güneyine insan geçirme girişi nedeniyle iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Akıncılar’da R.M. (E-32) ve M.A.(E-24)’nın yasa dışı yollardan Kıbrıs Rum Kesimi’ne para karşılığında götürmek üzere daha önceden aralarında anlaştıkları A.N.(E-23) ve M.A.(E-27)’yı, 21:10 sıralarında Akıncılar köyüne götürdükleri sırada tespit edildi. R.M ve M.A. tutuklandı.

LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK



Lefkoşa’da Samet Kanatlı Sokak üzerinde Reşat Pilli’ye ait ikametgahın araç park yerinde bulunan araçtan çeşitli eşyalar çaldığı gerekçesiyle U.Y. (E-35) tutuklandı.