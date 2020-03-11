Yasa dışı sanal bet davası devam ediyor
Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., İ.Ö., E.H.A., E.Ç., B.A., A.D., D.V. ve H.Y. Gökdereli yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., İ.Ö., E.H.A., E.Ç., B.A., A.D., D.V. ve H.Y. Gökdereli yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Girne’de 2019 yılı Ağustos ayında iş FEO Elegance isimli siteye düzenlenen yasa dışı sanal bet baskını sonrası tutuklanan iş adamı Bulut Akacan ile aynı suçlama ile yargılanan 11 sanık hakkındaki davanın ön duruşmalarında sona gelindi.
Girne Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada olayın soruşturmasını yapan Mali Şube’de görevli polis çavuşu Yahya Suiçmez dinlendi. Suçiçmez, Türkiye mali polisinden gelen bir bilgi üzerine 29 Ağustos 2019 tarihinde Girne’de FEO Elegance Sitesi’ne operasyon düzenlendiğini belirtti.
Suçimez, tahkikatla ilgili bilgilerin yanı sıra soruşturma aşamasında ele geçirilen emareleri mahkemeye sundu.
Mahkeme, duruşmayı 18 Mart 2020 tarihine ertelerken, Suiçmez ifadesine kaldığı yerden devam edecek.