Yasa dışı sanal bet davası ağır cezaya havale

Girne’de gerçekleştirilen yasa dışı sanal bet olayıyla ilgili cezaevine bulunan iş adamı Bulut Akacan ile tutuksuz yargılanan O.E., N.Ş., N.C.E., B.Ç., İ.Ö., E.H.A., E.Ç., B.A., A.D., D.V. ve H.Y. Gökdereli yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Meltem Dündar huzurundaki duruşmada dün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli tahkikat memuru Polis Çavuşu Yahya Suçimez şahadetini tamamladı. Suçimez şahadetini tamamlaması ile ön duruşmalar tamamlandı. Dava ağır cezaya havale edilmek üzere 18 Mart’a ertelendi.