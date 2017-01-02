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‘YASA DIŞI HAMİLELİĞİ SONLANDIRMA’ DAVASI

‘YASA DIŞI HAMİLELİĞİ SONLANDIRMA’ DAVASI

‘Yasa dışı hamileliği sonlandırma’ davasının dünkü duruşmasında sanık Verda Ö. Tunçbilek’in eski bir hastası şahadet verdi, Tunçbilek gözyaşlarını tutamadı…

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Didem MENTEŞ

‘Yasa dışı hamileliği sonlandırma’ davasına bu kez sanık Verda Özkent Tunçbilek’in gözyaşları damga vurdu. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren dünkü duruşmada Tunçbilek’in bir hastası mahkemede tanık olarak dinlendi. Tanık İ.Ö, “Ben hamile olduğumu Verda Hanımdan öğrendim. Hamileliğim boyunca eşimden dayak yedim. 7 aylıkken çocuğumu aldırmak istedim, Verda abla izin vermedi. ‘Sen iyi bir annesin’ dedi, bana hep destek oldu. Bugün anne olduysam bu Verda abla sayesindedir. Ona minnettarım… ” dedi. Tanığın bu sözleri üzerine Verda Tunçbilek uzun süre gözyaşlarını tutamadı… 

Öte yandan sanık Verda Tunçbilek, dünkü oturumda yemin vermeden sanık kürsüsünden kendisini savundu. Tunçbilek, 2014 yılında babasını kaybettikten sonra riskli ameliyatlara girmediğini, anomali gebelikleri de kabul etmediğini söyledi. Aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediğini vurgulayan Tunçbilek, hastanesinde gayri yasal bir şey yapıldığını bilmediğini, kimsenin de böyle bir uyarıda bulunmadığını öne sürerek, böyle bir suça iştigal etmediğini, yardımcı ve yataklık da bulunmadığını savundu.

 

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